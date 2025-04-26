https://sarabic.ae/20250426/رئيس-حزب-أحرار-الليبرالي-السوري-الحكومة-جادة-في-محاولة-التطبيع-مع-إسرائيل-1099912261.html

رئيس حزب "أحرار" الليبرالي السوري: الحكومة جادة في محاولة التطبيع مع إسرائيل

رئيس حزب "أحرار" الليبرالي السوري: الحكومة جادة في محاولة التطبيع مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح بسام القوتلي، رئيس حزب "أحرار" الليبرالي السوري، بأن "الحكومة السورية جادة في محاولة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك من أجل الحصول على الشرعية الدولية". 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T11:38+0000

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وأضاف القوتلي، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الشرعية تعرف الحكومة جيدا أنها مرتبطة بالموافقة الأمريكية وبتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة ومنها التطبيع مع إسرائيل".لكن رئيس حزب "أحرار" الليبرالي السوري، أوضح أن "الشعب السوري تؤثر عليه مجموعة عوامل فهو يؤيد القضية الفلسطينية، ولا يقبل التخلي عن الجولان مثلا، لكنه يرفض استمرار حرب عبثية من وجهة نظر معظم السوريين ويرفض استغلال القضية الفلسطينية لترسيخ السلطة، وسيعتمد رد فعل الشارع على مستوى التنازلات المطلوبة من الشرع مقابل هذا التطبيع"، بحسب قوله.وتوقع "ألا تقبل حكومة اليمين الحالية في إسرائيل التنازل عن الجولان"، لكنه أكد أن "سوريا بحاجة إلى السلام والهدوء للتركيز على البناء الاقتصادي، وربما ترك مفاوضات نهائية بشأن الجولان إلى مرحلة لاحقة"، على حد قوله.

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