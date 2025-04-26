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روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أوروبا لأعلى مستوى منذ صيف 2024
روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أوروبا لأعلى مستوى منذ صيف 2024
سبوتنيك عربي
صدرت روسيا أسمدة بقيمة 178.8 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط الفائت، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز من العام الماضي، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك"... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T12:52+0000
2025-04-26T12:52+0000
روسيا
اقتصاد
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وعلى مدار الشهر، ارتفعت عمليات التسليم بنسبة 8.4%، وفي الوقت ذاته، تجاوزت حصة الشركات الروسية في واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة مرة أخرى الربع، لتصل إلى 26.2%.وبقيت بولندا المشتري الرئيسي للأسمدة من روسيا، على الرغم من أنها خفضت وارداتها قليلاً خلال الشهر - بنسبة 1%، إلى 68.2 مليون يورو.وارتفعت مشتريات ألمانيا بنحو 10% إلى 21.2 مليون يورو.وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان أكبر انخفاض، بنحو 19 مرة، إلى 108 آلاف يورو، وتظل روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي.وجاءت مصر في المركز الثاني (127 مليون يورو)، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث (54.5 مليون يورو).ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا بنحو 4% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 681 مليار دولار
https://sarabic.ae/20241225/روسيا-تسجل-زيادة-20-في-صادرات-الغاز-إلى-أوروبا-في-2024-1096155701.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أوروبا لأعلى مستوى منذ صيف 2024

12:52 GMT 26.04.2025
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN / الانتقال إلى بنك الصورأكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة "سولجون" JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك.
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN
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صدرت روسيا أسمدة بقيمة 178.8 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط الفائت، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز من العام الماضي، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".
وعلى مدار الشهر، ارتفعت عمليات التسليم بنسبة 8.4%، وفي الوقت ذاته، تجاوزت حصة الشركات الروسية في واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة مرة أخرى الربع، لتصل إلى 26.2%.

ومن ناحية القيمة المادية، ارتفعت مبيعات الشركات الروسية إلى السوق الأوروبية بنحو 1% لتصل إلى 505 آلاف طن.

وبقيت بولندا المشتري الرئيسي للأسمدة من روسيا، على الرغم من أنها خفضت وارداتها قليلاً خلال الشهر - بنسبة 1%، إلى 68.2 مليون يورو.
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وفي الوقت ذاته، ارتفعت مشتريات رومانيا، على العكس من ذلك، بمقدار 4.6 مرة - إلى الحد الأقصى منذ أغسطس/آب 2022 عند 31.2 مليون يورو.

وارتفعت مشتريات ألمانيا بنحو 10% إلى 21.2 مليون يورو.
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بالإضافة إلى رومانيا، زادت سلوفينيا وارداتها من الأسمدة الروسية بشكل أكبر في فبراير- بمقدار 5.8 مرة، إلى 5.6 مليون يورو، وهولندا - بمقدار مرتين، إلى أعلى قيمة منذ مايو/أيار 2023 عند 10.7 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان أكبر انخفاض، بنحو 19 مرة، إلى 108 آلاف يورو، وتظل روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاءت مصر في المركز الثاني (127 مليون يورو)، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث (54.5 مليون يورو).
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا بنحو 4% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 681 مليار دولار
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