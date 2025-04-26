https://sarabic.ae/20250426/روسيا-تزيد-إمدادات-أحد-أهم-صادراتها-إلى-أوروبا-لأعلى-مستوى-منذ-صيف-2024-1099914185.html

روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أوروبا لأعلى مستوى منذ صيف 2024

روسيا تزيد إمدادات أحد "أهم صادراتها" إلى أوروبا لأعلى مستوى منذ صيف 2024

سبوتنيك عربي

صدرت روسيا أسمدة بقيمة 178.8 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط الفائت، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز من العام الماضي، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك"... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T12:52+0000

2025-04-26T12:52+0000

2025-04-26T12:52+0000

روسيا

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070667164_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_74ceecb174c7b5217c5e3f78db898b48.jpg

وعلى مدار الشهر، ارتفعت عمليات التسليم بنسبة 8.4%، وفي الوقت ذاته، تجاوزت حصة الشركات الروسية في واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة مرة أخرى الربع، لتصل إلى 26.2%.وبقيت بولندا المشتري الرئيسي للأسمدة من روسيا، على الرغم من أنها خفضت وارداتها قليلاً خلال الشهر - بنسبة 1%، إلى 68.2 مليون يورو.وارتفعت مشتريات ألمانيا بنحو 10% إلى 21.2 مليون يورو.وفي الوقت ذاته، سجلت اليونان أكبر انخفاض، بنحو 19 مرة، إلى 108 آلاف يورو، وتظل روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي.وجاءت مصر في المركز الثاني (127 مليون يورو)، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث (54.5 مليون يورو).ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا بنحو 4% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 681 مليار دولار

https://sarabic.ae/20241225/روسيا-تسجل-زيادة-20-في-صادرات-الغاز-إلى-أوروبا-في-2024-1096155701.html

https://sarabic.ae/20240831/رغم-العقوبات-روسيا-تحتفظ-بالريادة-العالمية-في-صادرات-الغاز-1092250773.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد