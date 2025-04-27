https://sarabic.ae/20250427/ألمانيا-تقدم-عرضا-مغريا-للاجئين-السوريين-1099942222.html
ألمانيا تقدم عرضا مغريا للاجئين السوريين
ألمانيا تقدم عرضا مغريا للاجئين السوريين
سبوتنيك عربي
تحاول ألمانيا حل مشكلة اللاجئين السوريين في البلاد بالعديد من الوسائل التي تشمل عروض مالية تساعدهم في بدء مشروعاتهم الخاصة في بلادهم. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T16:02+0000
2025-04-27T16:02+0000
2025-04-27T16:02+0000
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واليوم الأحد، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يقدم دعما ماليا للاجئين السوريين الذين يرغبون في مغادرة البلاد طواعية، منذ 13 يناير/ كانون الثاني الماضي.وتابع، في تدوينة على موقع "إكس": "يمكن للسوريين الحصول على تذاكر طيران ومساعدة مالية لتأسيس شركاتهم في سوريا".وأشار شنيك إلى أن ذلك سيتم من خلال موقع برنامج العودة بمساعدة ألمانيا، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، أو الانتقال إلى دولة ثالثة. ويشمل البرنامج تغطية تكاليف تذاكر السفر ومساعدات إضافية لإعادة التوطين في بلادهم أو في دولة ثالثة.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن وثائق، أن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ليبلغ نحو 3.5 مليون شخص.ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 الماضي، تعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، على وضع مقترح للعودة الجماعية للسوريين.نقل إعلام ألماني، في مارس/ أذار الماضي، عن ممثل لوزارة الداخلية في البلاد، أن السلطات الألمانية تعتزم التفاوض مع السلطات السورية الجديدة، بشأن عودة نحو 974 ألف لاجئ إلى سوريا.
https://sarabic.ae/20250315/ألمانيا-تتفاوض-مع-دمشق-لإعادة-قرابة-مليون-لاجئ-سوري-1098682933.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم
ألمانيا تقدم عرضا مغريا للاجئين السوريين
تحاول ألمانيا حل مشكلة اللاجئين السوريين في البلاد بالعديد من الوسائل التي تشمل عروض مالية تساعدهم في بدء مشروعاتهم الخاصة في بلادهم.
واليوم الأحد، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يقدم دعما ماليا للاجئين السوريين الذين يرغبون في مغادرة البلاد طواعية، منذ 13 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتابع، في تدوينة على موقع "إكس": "يمكن للسوريين
الحصول على تذاكر طيران ومساعدة مالية لتأسيس شركاتهم في سوريا".
وأشار شنيك إلى أن ذلك سيتم من خلال موقع برنامج العودة بمساعدة ألمانيا، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، أو الانتقال إلى دولة ثالثة.
ويشمل البرنامج تغطية تكاليف تذاكر السفر ومساعدات إضافية لإعادة التوطين في بلادهم أو في دولة ثالثة.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن وثائق، أن عدد اللاجئين في ألمانيا
وصل إلى أعلى مستوى له منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ليبلغ نحو 3.5 مليون شخص.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 الماضي، تعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، على وضع مقترح للعودة الجماعية
للسوريين.
نقل إعلام ألماني، في مارس/ أذار الماضي، عن ممثل لوزارة الداخلية في البلاد، أن السلطات الألمانية تعتزم التفاوض مع السلطات السورية الجديدة، بشأن عودة نحو 974 ألف لاجئ إلى سوريا.