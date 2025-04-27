https://sarabic.ae/20250427/حماس-تعيين-الشيخ-نائبا-للرئيس-الفلسطيني-استجابة-لإملاءات-خارجية-1099935831.html

"حماس": تعيين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني استجابة لإملاءات خارجية

"حماس": تعيين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني استجابة لإملاءات خارجية

سبوتنيك عربي

أبدت حركة "حماس"، اليوم الأحد، استنكارها لتعيين حسين الشيخ، نائبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T11:51+0000

2025-04-27T11:51+0000

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ونشرت الحركة في بيان، مساء اليوم الأحد، أوضحت من خلاله أن هذا التعيين "خطوة مستنكرة جاءت استجابة لإملاءات خارجية، وتكريسا لنهج التفرد والإقصاء، بعيدا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية".وأكدت "حماس" أن "هذا القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلا من أن تكون مظلة جامعة لنضال شعبنا وقواه الحية".وتابعت الحركة الفلسطينية أن "أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاء لجهات خارجية".ولم تكتف الحركة بذلك، بل دعت "الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، بعيدا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبر عن إرادة شعبنا، ويخدم قضيته العادلة".وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أفادت، أمس السبت، بأنها وافقت على الترشيح المقدم من محمود عباس لتعيين حسين الشيخ نائبا له وخليفته المحتمل، بالتوازي مع ترأس عباس (89 عاما)، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة ياسر عرفات في العام 2004.ويشار إلى أن حسين الشيخ، المولود عام 1960، من قادة حركة فتح، الفصيل الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أسسه ياسر عرفات ويرأسه أبو مازن حاليا، ويعرف بأنه شخصية براغماتية.

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