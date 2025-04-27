https://sarabic.ae/20250427/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-تظاهرات-حضرموت-ليست-موجهة-ضد-أحد-1099945497.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تظاهرات حضرموت ليست موجهة ضد أحد

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تظاهرات حضرموت ليست موجهة ضد أحد

سبوتنيك عربي

أكد منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن،منصور صالح أن التظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت،ليست موجهة ضد أحد بقدر... 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T18:02+0000

2025-04-27T18:02+0000

2025-04-27T18:02+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن الهدف من خروج الجماهير في مدينة المكلا بالصورة التي شاهدناها كان هدفها الاحتفاء بالذكرى التاسعة لتحرير مناطق ساحل حضرموت، من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي احتل الساحل لعام كامل بدعم وتراخ من جهات معادية للجنوب.وتابع صالح، جاءت الفعالية لتجديد الدعم لقوات النخبة الحضرمية التي خاضت معركة طرد القاعدة.وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن الفعالية ليست موجهة ضد أحد، بقدر ما كانت تأكيدا على التمسك بقوات النخبة الحضرمية وتقدير تضحياتها ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق ساحل حضرموت والمطالبة بتمكينها من الانتشار في عموم المحافظة ورفض محاولات تفكيكها واستهدافها.واستطرد: فعالية المكلا وما شهدته من حشد غير مسبوق في تاريخ حضرموت أوصل رسالة بالغة الأهمية بأنه لا مجال للمشاريع الصغيرة الهادفة إلى تمزيق حضرموت وابهات دورها في توجه يتماشى مع مشاريع استهداف قضية شعب الجنوب، وكذا استهداف قوات النخبة الحضرمية حامية أمن واستقرار حضرموت، مطالبا أصحاب المشاريع قراءة الواقع وإحترام الإرادة الحضرمية التي عبرت عنها الجماهير الحاشدة.أكد القيادي الجنوبي على حرص المجلس الانتقالي على تماسك ووحدة الصف الحضرمي، لما لذلك من أهمية في انتزاع حقوق ومطالب المحافظة المشروعة التي يدعمها المجلس بقوة، ومنها: حقها في إدارة ذاتها سياسيا وأمنيا من قبل أبنائها وإنهاء مشاريع النهب والهيمنة على ثروات ومقدرات المحافظة من قبل عصابات وأحزاب من خارجها.وشهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت فعالية كبرى دعت لها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة إحياءا للذكرى التاسعة لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة في 24 أبريل/نيسان 2016م.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240911/الحراك-الثوري-الجنوبي-لـسبوتنيك-المطالب-غير-المعلنة-وراء-التصعيد-في-أزمة-حضرموت-مع-الرئاسي-اليمني-1092618080.html

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