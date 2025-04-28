https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-الإيرانية-إسرائيل-تعلم-أن-أي-مغامرة-أو-إجراء-خاطئ-ضد-طهران-سيواجه-برد-مدمر-1099957542.html

الخارجية الإيرانية: إسرائيل تعلم أن أي مغامرة أو إجراء خاطئ ضد طهران سيواجه برد مدمر

الخارجية الإيرانية: إسرائيل تعلم أن أي مغامرة أو إجراء خاطئ ضد طهران سيواجه برد مدمر

سبوتنيك عربي

قالت وازرة الخارجية الإيرانية إن "وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران للتشاور مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مؤكدةً أنه سيجري محادثات تقنية... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T09:53+0000

2025-04-28T09:53+0000

2025-04-28T09:53+0000

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وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "ما يهمنا هو أن تؤدي الوكالة دورها والتزاماتها التقنية بعيدا عن الضغوط السياسية"، مؤكدة أن إيران لن تتفاوض في العلن ولكن حق التخصيب يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق حقيقي تتوصل إليه.وبشأن إسرائيل، قالت الخارجية الإيرانية إن "المسؤولين الإسرائيليين يعلمون أن أي مغامرة أو إجراء خاطئ ضد إيران سيواجه برد مدمر"، مؤكدة أن "إسرائيل تحاول عبر هذه التصريحات التغطية على جرائم الإبادة وتخريب أي مسارات دبلوماسية".وتابع البيان: "الدول الداعمة للكيان الصهيوني يجب أن تدرك أنها تلعب دورا في تهديد الأمن والسلام الدولي"، موضحًا أن "الكيان الصهيوني يربط استمرار وجوده بالحروب والأزمات والعنف في المنطقة".وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البرنامج النووي الإيراني، داعيًا إلى إزالته تمامًا وتفكيك كامل البنية التحتية.دعوة نتنياهو تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة بوساطة من عمان في الوصول إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة "رويترز".وبعد محادثات في روما، هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات، ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003، وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.

https://sarabic.ae/20250428/إيران-ترد-على-تهديدات-نتنياهو-بتدمير-مفاعلاتها-النووية-عواقبه-على-إسرائيل-لا-يصدق-1099952184.html

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