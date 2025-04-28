https://sarabic.ae/20250428/الكرملين-نظام-كييف-لا-يستطيع-ضمان-التزام-قواته-بوقف-إطلاق-النار-خلال-هدنة-عيد-النصر-1099982016.html
الكرملين: نظام كييف لا يستطيع ضمان التزام قواته بوقف إطلاق النار خلال هدنة عيد النصر
الكرملين: نظام كييف لا يستطيع ضمان التزام قواته بوقف إطلاق النار خلال هدنة عيد النصر
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن نظام كييف لا يستطيع ضمان التزام قواته بوقف إطلاق النار خلال الذكرى الثمانين للنصر على... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T17:57+0000
2025-04-28T17:57+0000
2025-04-28T17:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف خلال مقابلة: "لقد رأينا بأنفسنا مرارا أن نظام كييف لا يسيطر بشكل كامل على جميع وحداته، وبالتالي، بالطبع، لن يتمكن نظام كييف من ضمان التزام القوات الأوكرانية بمثل هذه الهدنة المؤقتة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسعخبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: نظام كييف لا يستطيع ضمان التزام قواته بوقف إطلاق النار خلال هدنة عيد النصر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن نظام كييف لا يستطيع ضمان التزام قواته بوقف إطلاق النار خلال الذكرى الثمانين للنصر على النازية، لأنه لا يسيطر بشكل كامل على جميع الوحدات.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "لقد رأينا بأنفسنا مرارا أن نظام كييف لا يسيطر بشكل كامل على جميع وحداته، وبالتالي، بالطبع، لن يتمكن نظام كييف من ضمان التزام القوات الأوكرانية بمثل هذه الهدنة المؤقتة".
وتابع: "مع ذلك، فإن الرئيس (فلاديمير بوتين) ينطلق من الاعتبارات الإنسانية واتخذ مثل هذا القرار، وهذه بالفعل بادرة حسن نية من جانب روسيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية
، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".