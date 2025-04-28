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https://sarabic.ae/20250428/تداعيات-تصريحات-ترامب-حول-إعفاء-السفن-الأمريكية-من-رسوم-المرور-في-قناة-السويس-1099974877.html
تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
سبوتنيك عربي
أثار منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم"... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T13:48+0000
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تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور بقناة السويس
سبوتنيك عربي
تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور بقناة السويس
تصريح ترامب جاء في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه "طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور".ووصف خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تصريحات الرئيس الأمريكي بـ"غير المسؤولة"، وتتعارض مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتمس السيادة الوطنية، معتبرين أنها "بلطجة" تعيد العالم لعصر الاستعمار الذي لا يمكن قبوله.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإقليمية هاني الجمل، إن "تصريحات ترامب أحدثت مزيد من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية بعد تصريحات الرسوم الجمركية، ومن ثم تحول فجأة إلى المطالبة بامتيازات في قناة السويس وهو ما ينطوي على انتهاك للسيادة المصرية على حدودها".وأوضح الخبير أن "رسوم عبور السفن التجارية أو الحربية ليست جباية وإنما لتلبية احتياجات القناة من حماية وتوسيع وخدمات لوجستية تقدمها القناة للسفن العابرة، وهو ما يحدث في العديد من الممرات المائية الداخلية حول العالم، حتى في الولايات المتحدة نفسها في البحيرات العظمى".وتابع: "الرئيس الأمريكي يمارس نوعا من الخلط بين الرسوم الجمركية وحربه الاقتصادية مع الصين، خاصة بعد رد الصين القاسي الذي وضع ترامب في مأزق، في الوقت الذي تسارع فيه الصين انخراطها في الشرق الأوسط".وأشار الجمل إلى "حديث السفير الصيني عن أن ترقية العلاقات الصينية مع مصر أقلقت واشنطن، والتدريبات العسكرية للقوات الجوية الصينية مع الجانب المصري كان لها أثر كبير على الولايات المتحدة باعتبار أن الصين تحاول أن ترسل رسالة مهمة لأمريكا بأن رغبتها في السيطرة على الممرات البحرية وعسكرة البحر الأحمر أثرت سلبا حركة التجارة العالمية التي تمر من قناة السويس".وأكد أن "التحركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط هي مقصودة ومدروسة لمجابهة التغول الأمريكي في المنطقة حيث ترغب بكين في التفاوض مع واشنطن ولكن بنظام الند للند".وتابع: "هذه سياسات أيديولوجية غير منطقية، حيث بدأ بفرض رسوم جمركية على الواردات ثم تراجع قليلا عن المسألة الصينية، وكذلك الحال في علاقاته المتوترة اقتصاديا في الوقت الحالي مع أوروبا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, аудио

تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس

13:48 GMT 28.04.2025
راديو
تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور بقناة السويس
تابعنا عبر
أثار منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم" غضب المصريين، وأطلق جدلا إعلاميا جديدا يضاف إلى سجل ترامب الحافل قبل أن يتم المئة يوم الأولى من رئاسته الثانية.
تصريح ترامب جاء في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه "طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور".
ووصف خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تصريحات الرئيس الأمريكي بـ"غير المسؤولة"، وتتعارض مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتمس السيادة الوطنية، معتبرين أنها "بلطجة" تعيد العالم لعصر الاستعمار الذي لا يمكن قبوله.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإقليمية هاني الجمل، إن "تصريحات ترامب أحدثت مزيد من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية بعد تصريحات الرسوم الجمركية، ومن ثم تحول فجأة إلى المطالبة بامتيازات في قناة السويس وهو ما ينطوي على انتهاك للسيادة المصرية على حدودها".

وأشار الجمل إلى أن "الملاحة في قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تؤكد السيادة المصرية الكاملة على القناة طبقا للقانون الدولي. وبموجب اتفاقيات جنيف، فإن أي انتهاك لهذه الحقوق يرتب لمصر الحق في أن تتعامل مع هذا الأمر على أنه اعتداء صارخ على مقدراتها وسيادتها القانونية".

وأوضح الخبير أن "رسوم عبور السفن التجارية أو الحربية ليست جباية وإنما لتلبية احتياجات القناة من حماية وتوسيع وخدمات لوجستية تقدمها القناة للسفن العابرة، وهو ما يحدث في العديد من الممرات المائية الداخلية حول العالم، حتى في الولايات المتحدة نفسها في البحيرات العظمى".
وتابع: "الرئيس الأمريكي يمارس نوعا من الخلط بين الرسوم الجمركية وحربه الاقتصادية مع الصين، خاصة بعد رد الصين القاسي الذي وضع ترامب في مأزق، في الوقت الذي تسارع فيه الصين انخراطها في الشرق الأوسط".
وأشار الجمل إلى "حديث السفير الصيني عن أن ترقية العلاقات الصينية مع مصر أقلقت واشنطن، والتدريبات العسكرية للقوات الجوية الصينية مع الجانب المصري كان لها أثر كبير على الولايات المتحدة باعتبار أن الصين تحاول أن ترسل رسالة مهمة لأمريكا بأن رغبتها في السيطرة على الممرات البحرية وعسكرة البحر الأحمر أثرت سلبا حركة التجارة العالمية التي تمر من قناة السويس".
وأكد أن "التحركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط هي مقصودة ومدروسة لمجابهة التغول الأمريكي في المنطقة حيث ترغب بكين في التفاوض مع واشنطن ولكن بنظام الند للند".
وأكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل أن "تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس تصب في الأيديولوجية الخاصة به التي دشنها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي منذ توليه الرئاسة الأمريكية.
وتابع: "هذه سياسات أيديولوجية غير منطقية، حيث بدأ بفرض رسوم جمركية على الواردات ثم تراجع قليلا عن المسألة الصينية، وكذلك الحال في علاقاته المتوترة اقتصاديا في الوقت الحالي مع أوروبا".

إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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