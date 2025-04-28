https://sarabic.ae/20250428/تداعيات-تصريحات-ترامب-حول-إعفاء-السفن-الأمريكية-من-رسوم-المرور-في-قناة-السويس-1099974877.html

تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس

تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس

سبوتنيك عربي

أثار منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم"... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T13:48+0000

2025-04-28T13:48+0000

2025-04-28T13:48+0000

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تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور بقناة السويس سبوتنيك عربي تداعيات تصريحات ترامب حول إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور بقناة السويس

تصريح ترامب جاء في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه "طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور".ووصف خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تصريحات الرئيس الأمريكي بـ"غير المسؤولة"، وتتعارض مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتمس السيادة الوطنية، معتبرين أنها "بلطجة" تعيد العالم لعصر الاستعمار الذي لا يمكن قبوله.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإقليمية هاني الجمل، إن "تصريحات ترامب أحدثت مزيد من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية بعد تصريحات الرسوم الجمركية، ومن ثم تحول فجأة إلى المطالبة بامتيازات في قناة السويس وهو ما ينطوي على انتهاك للسيادة المصرية على حدودها".وأوضح الخبير أن "رسوم عبور السفن التجارية أو الحربية ليست جباية وإنما لتلبية احتياجات القناة من حماية وتوسيع وخدمات لوجستية تقدمها القناة للسفن العابرة، وهو ما يحدث في العديد من الممرات المائية الداخلية حول العالم، حتى في الولايات المتحدة نفسها في البحيرات العظمى".وتابع: "الرئيس الأمريكي يمارس نوعا من الخلط بين الرسوم الجمركية وحربه الاقتصادية مع الصين، خاصة بعد رد الصين القاسي الذي وضع ترامب في مأزق، في الوقت الذي تسارع فيه الصين انخراطها في الشرق الأوسط".وأشار الجمل إلى "حديث السفير الصيني عن أن ترقية العلاقات الصينية مع مصر أقلقت واشنطن، والتدريبات العسكرية للقوات الجوية الصينية مع الجانب المصري كان لها أثر كبير على الولايات المتحدة باعتبار أن الصين تحاول أن ترسل رسالة مهمة لأمريكا بأن رغبتها في السيطرة على الممرات البحرية وعسكرة البحر الأحمر أثرت سلبا حركة التجارة العالمية التي تمر من قناة السويس".وأكد أن "التحركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط هي مقصودة ومدروسة لمجابهة التغول الأمريكي في المنطقة حيث ترغب بكين في التفاوض مع واشنطن ولكن بنظام الند للند".وتابع: "هذه سياسات أيديولوجية غير منطقية، حيث بدأ بفرض رسوم جمركية على الواردات ثم تراجع قليلا عن المسألة الصينية، وكذلك الحال في علاقاته المتوترة اقتصاديا في الوقت الحالي مع أوروبا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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