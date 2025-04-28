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خبير: الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا
خبير: الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علق الخبير السياسي التركي، ليفنت إرسين أورالي، على مفاوضات حل الصراع الأوكراني، مؤكدا أن الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أورالي لوكالة "سبوتنيك": "العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة، التي استخدمت أوكرانيا كأداة وتسببت في نزوح الملايين وموت عشرات الآلاف من الناس، قررت بعد تردد طويل الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا".وتابع: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يجلس زيلينسكي على طاولة المفاوضات بخطاب واقعي وعقلاني في إطار سياسة تعكس الحقائق الحديثة، وهذه هي الحقيقة التي تجعل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير واردة لسنوات عديدة مقبلة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسعخبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
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حصري, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا

17:09 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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علق الخبير السياسي التركي، ليفنت إرسين أورالي، على مفاوضات حل الصراع الأوكراني، مؤكدا أن الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا.
وقال أورالي لوكالة "سبوتنيك": "العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة، التي استخدمت أوكرانيا كأداة وتسببت في نزوح الملايين وموت عشرات الآلاف من الناس، قررت بعد تردد طويل الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا".

وأضاف أورالي: "لقد أصبح من الواضح للجميع الآن مدى فشل كل الخطابات المتطرفة للمستفزين الغربيين وتصرفات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل حماية النظام العالمي أحادي القطب، السؤال الرئيسي الآن هو كيف سيتم حل المطالبات الإقليمية خلال مفاوضات السلام".

أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الرئيس فلاديمير بوتين يجلس مع المحاربين القدامى الأبطال أثناء مشاهدة العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
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بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
11:21 GMT
وتابع: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يجلس زيلينسكي على طاولة المفاوضات بخطاب واقعي وعقلاني في إطار سياسة تعكس الحقائق الحديثة، وهذه هي الحقيقة التي تجعل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير واردة لسنوات عديدة مقبلة".

وختم أورالي، قائلا: "أعتقد أن أوكرانيا ستشهد في المستقبل القريب وقف إطلاق النار والسلام الدائم والتغييرات الدستورية الأساسية، ولكن يبقى السؤال السؤال الرئيسي هو من الذي سيجري هذه المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والسلام نيابة عن أوكرانيا، ومن سيوقع على التعديلات الدستورية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
خبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
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