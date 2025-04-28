https://sarabic.ae/20250428/خبير-الغرب-يتجه-للتفاوض-مع-روسيا-بعد-فشل-سياساته-في-أوكرانيا-1099980206.html

خبير: الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا

خبير: الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

علق الخبير السياسي التركي، ليفنت إرسين أورالي، على مفاوضات حل الصراع الأوكراني، مؤكدا أن الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T17:09+0000

2025-04-28T17:09+0000

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وقال أورالي لوكالة "سبوتنيك": "العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة، التي استخدمت أوكرانيا كأداة وتسببت في نزوح الملايين وموت عشرات الآلاف من الناس، قررت بعد تردد طويل الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا".وتابع: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يجلس زيلينسكي على طاولة المفاوضات بخطاب واقعي وعقلاني في إطار سياسة تعكس الحقائق الحديثة، وهذه هي الحقيقة التي تجعل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير واردة لسنوات عديدة مقبلة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسعخبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية

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