https://sarabic.ae/20250428/دبلوماسي-تركي-تركيا-مستعدة-لاستضافة-لقاء-بين-بوتين-وترامب-إذا-وافق-الطرفان-1099949820.html

دبلوماسي تركي: تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب إذا وافق الطرفان

دبلوماسي تركي: تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب إذا وافق الطرفان

سبوتنيك عربي

صرح مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة مستعدة لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا وافق الطرفان. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T02:19+0000

2025-04-28T02:19+0000

2025-04-28T02:19+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

ترامب

فلاديمير بوتين

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أنقرة – سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه يمكن ترتيب مثل هذا الاجتماع (بين ترامب وبوتين) في حال استعداد الطرفين وموافقتهما. تركيا لديها بالفعل خبرة في استضافة المحادثات الروسية الأمريكية".والأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه من غير المرجح أن يلتقي بوتين في السعودية، مشيرا إلى انه سيلتقي على الأغلب بعد تلك الرحلة.وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية: "(اللقاء) ممكن لكن ليس مرجحا ولكن اعتقد أننا سنلتقي قريبا".وقبلها، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي ينبغي أن يكون مثمرا.كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد للقاء بين بوتين وترامب، كما لم يتم الاتفاق على مكان اللقاء المحتمل.

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