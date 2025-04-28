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https://sarabic.ae/20250428/دبلوماسي-تركي-تركيا-مستعدة-لاستضافة-لقاء-بين-بوتين-وترامب-إذا-وافق-الطرفان-1099949820.html
دبلوماسي تركي: تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب إذا وافق الطرفان
دبلوماسي تركي: تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب إذا وافق الطرفان
سبوتنيك عربي
صرح مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة مستعدة لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا وافق الطرفان. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T02:19+0000
2025-04-28T02:19+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
ترامب
فلاديمير بوتين
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أنقرة – سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه يمكن ترتيب مثل هذا الاجتماع (بين ترامب وبوتين) في حال استعداد الطرفين وموافقتهما. تركيا لديها بالفعل خبرة في استضافة المحادثات الروسية الأمريكية".والأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه من غير المرجح أن يلتقي بوتين في السعودية، مشيرا إلى انه سيلتقي على الأغلب بعد تلك الرحلة.وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية: "(اللقاء) ممكن لكن ليس مرجحا ولكن اعتقد أننا سنلتقي قريبا".وقبلها، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي ينبغي أن يكون مثمرا.كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد للقاء بين بوتين وترامب، كما لم يتم الاتفاق على مكان اللقاء المحتمل.
https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-لافروف-وروبيو-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والأزمة-الأوكرانية-1099949290.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, ترامب, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار تركيا اليوم, ترامب, فلاديمير بوتين

دبلوماسي تركي: تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب إذا وافق الطرفان

02:19 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve
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صرح مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة مستعدة لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا وافق الطرفان.
أنقرة – سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه يمكن ترتيب مثل هذا الاجتماع (بين ترامب وبوتين) في حال استعداد الطرفين وموافقتهما. تركيا لديها بالفعل خبرة في استضافة المحادثات الروسية الأمريكية".
وأضاف أن "تركيا تلعب بالفعل دور مركز الدبلوماسية، وزعيمها (الرئيس رجب طيب أردوغان) يحظى بثقة الطرفين".
والأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه من غير المرجح أن يلتقي بوتين في السعودية، مشيرا إلى انه سيلتقي على الأغلب بعد تلك الرحلة.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية: "(اللقاء) ممكن لكن ليس مرجحا ولكن اعتقد أننا سنلتقي قريبا".
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
الخارجية: لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
00:05 GMT
وقبلها، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي ينبغي أن يكون مثمرا.
كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد للقاء بين بوتين وترامب، كما لم يتم الاتفاق على مكان اللقاء المحتمل.
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