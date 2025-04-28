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دولة عربية تحقق "طفرة" بتصدير نحو مليوني كتكوت
دولة عربية تحقق "طفرة" بتصدير نحو مليوني كتكوت
سبوتنيك عربي
كشفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب "فيزا" عن تحقيق صادرات المملكة من كتاكيت اللحم اليومية قفزة نوعية خلال عام 2024، حيث بلغت 1.735 مليون وحدة،... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T11:05+0000
2025-04-28T11:13+0000
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ونقل موقع "هسبريس" بيانات صادرة عن الفيدرالية أن القطاع الدواجني الوطني أنتج خلال العام الماضي 486 مليون كتكوت لحم، بالإضافة إلى 15.1 مليون كتكوت ديك رومي، بينما استورد المغرب 2.68 مليون كتكوت ديك رومي، وأنتج 14.6 مليون كتكوت بيض.وسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2024، حيث بلغ إنتاج لحم الدجاج 582 ألف طن مقارنة بـ560 ألف طن في 2023، بينما وصل إنتاج لحم الديك الرومي إلى 152 ألف طن.وارتفع استهلاك الفرد المغربي من لحوم الدواجن إلى 20.9 كيلوغرام مقابل 20.6 كيلوغرام في العام السابق، كما تطور إنتاج بيض الاستهلاك إلى 5.6 مليار بيضة في 2024، بعد أن كان 5.3 مليار بيضة في 2023.وسجلت صادرات بيض التفريخ نمواً واضحاً، حيث بلغت 61.179 مليون بيضة في 2024، مقابل 58.398 مليون بيضة في السنة السابقة، وأكدت الفيدرالية أن الإنتاج الوطني يغطي كامل احتياجات السوق المحلية، مع وجود فائض تصديري مهم.وكشفت الفيدرالية خلال مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة في مكناس أن حجم الاستثمارات في القطاع يصل إلى 14.3 مليار درهم، بينما يقدر رقم معاملاته بـ45 مليار درهم، مع توفير 515 ألف فرصة عمل مباشرة.يذكر أن المغرب يصدر منتجات الدواجن إلى عدة أسواق أفريقية وعربية، أبرزها: موريتانيا، مالي، الكاميرون، بنين، السنغال، تونس، جمهورية أفريقيا الوسطى، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20240622/صيصان-روسيا-تكسر-حصار-أوروبا-لإنقاذ-قطاع-الدواجن-في-سوريا--1090078392.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, اقتصاد

دولة عربية تحقق "طفرة" بتصدير نحو مليوني كتكوت

11:05 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 11:13 GMT 28.04.2025)
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دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
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كشفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب "فيزا" عن تحقيق صادرات المملكة من كتاكيت اللحم اليومية قفزة نوعية خلال عام 2024، حيث بلغت 1.735 مليون وحدة، مقابل 770 ألف وحدة فقط في العام السابق 2023.
ونقل موقع "هسبريس" بيانات صادرة عن الفيدرالية أن القطاع الدواجني الوطني أنتج خلال العام الماضي 486 مليون كتكوت لحم، بالإضافة إلى 15.1 مليون كتكوت ديك رومي، بينما استورد المغرب 2.68 مليون كتكوت ديك رومي، وأنتج 14.6 مليون كتكوت بيض.
وسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2024، حيث بلغ إنتاج لحم الدجاج 582 ألف طن مقارنة بـ560 ألف طن في 2023، بينما وصل إنتاج لحم الديك الرومي إلى 152 ألف طن.
صيصان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
صيصان روسيا تكسر حصار أوروبا لإنقاذ قطاع الدواجن في سوريا
22 يونيو 2024, 17:44 GMT
وارتفع استهلاك الفرد المغربي من لحوم الدواجن إلى 20.9 كيلوغرام مقابل 20.6 كيلوغرام في العام السابق، كما تطور إنتاج بيض الاستهلاك إلى 5.6 مليار بيضة في 2024، بعد أن كان 5.3 مليار بيضة في 2023.
وسجلت صادرات بيض التفريخ نمواً واضحاً، حيث بلغت 61.179 مليون بيضة في 2024، مقابل 58.398 مليون بيضة في السنة السابقة، وأكدت الفيدرالية أن الإنتاج الوطني يغطي كامل احتياجات السوق المحلية، مع وجود فائض تصديري مهم.
وكشفت الفيدرالية خلال مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة في مكناس أن حجم الاستثمارات في القطاع يصل إلى 14.3 مليار درهم، بينما يقدر رقم معاملاته بـ45 مليار درهم، مع توفير 515 ألف فرصة عمل مباشرة.
يذكر أن المغرب يصدر منتجات الدواجن إلى عدة أسواق أفريقية وعربية، أبرزها: موريتانيا، مالي، الكاميرون، بنين، السنغال، تونس، جمهورية أفريقيا الوسطى، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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