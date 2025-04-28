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كبار قادة كوريا الجنوبية وتركيا يناقشان "تدابير الاستعداد للقتال في المستقبل"
كبار قادة كوريا الجنوبية وتركيا يناقشان "تدابير الاستعداد للقتال في المستقبل"
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، بأن كبار الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية وتركيا التقوا في سيئول لمناقشة سبل تعزيز التعاون... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T08:14+0000
2025-04-28T08:14+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن الهيئة أن الجانبين ناقشا تدابير الاستعداد للقتال في المستقبل، مثل جهود التنسيق بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة بالعنصر البشري. وتبادل هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الأدميرال "كيم ميونغ-سو" ونظيره التركي الجنرال، متين غوراك، وجهات النظر حول برامج كوريا الديمقراطية النووية والصاروخية.ودعا "كيم" إلى استمرار التعاون، مشيرا إلى دعم تركيا لكوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية (1950-1953). وأشار أيضا إلى أن حلف شمال الأطلسي، الذي تعد تركيا جزءا منه، تربطه "علاقات لا تنفصل بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، على حد قوله.وأعقب تلك المحادثات، لقاء غوراك بالقائم بأعمال وزير الدفاع "كيم سيون-هو" لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.وأضاف البيان أن "غوراك"، الذي يقوم برحلة تستغرق 4 أيام إلى كوريا الجنوبية حتى يوم الثلاثاء، زار مقبرة الأمم المتحدة التذكارية في "بوسان"، على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث قدم احترامه لمن لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية.وفي وقت سابق، أصدر موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش على مستوى العالم لعام 2025، وذلك بعد دراسة شاملة شملت 145 دولة.ويعتمد التصنيف على تحليل أكثر من 60 معيارًا تشمل القوة البشرية والإمكانات المالية والقدرات اللوجستية والمزايا الجغرافية، حيث جاء الجيش الأمريكي في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، واحتل جيش كوريا الجنوبية المركز الخامس فيما جاء الجيش التركي في المركز التاسع عالميا.
https://sarabic.ae/20250424/كوريا-الجنوبية-تطلب-إعفاءات-من-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-المضادة-1099871723.html
https://sarabic.ae/20250424/تركيا-اتفقنا-مع-سوريا-على-إنشاء-مركز-عمليات-مشترك-1099856220.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار تركيا اليوم, كوريا الجنوبية, الأخبار

كبار قادة كوريا الجنوبية وتركيا يناقشان "تدابير الاستعداد للقتال في المستقبل"

08:14 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonجيش كوريا الجنوبية
جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، بأن كبار الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية وتركيا التقوا في سيئول لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل تقييماتهم حول الأمن العالمي.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن الهيئة أن الجانبين ناقشا تدابير الاستعداد للقتال في المستقبل، مثل جهود التنسيق بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة بالعنصر البشري.
وتبادل هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الأدميرال "كيم ميونغ-سو" ونظيره التركي الجنرال، متين غوراك، وجهات النظر حول برامج كوريا الديمقراطية النووية والصاروخية.
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ودعا "كيم" إلى استمرار التعاون، مشيرا إلى دعم تركيا لكوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية (1950-1953). وأشار أيضا إلى أن حلف شمال الأطلسي، الذي تعد تركيا جزءا منه، تربطه "علاقات لا تنفصل بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، على حد قوله.
وأعقب تلك المحادثات، لقاء غوراك بالقائم بأعمال وزير الدفاع "كيم سيون-هو" لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.
وأضاف البيان أن "غوراك"، الذي يقوم برحلة تستغرق 4 أيام إلى كوريا الجنوبية حتى يوم الثلاثاء، زار مقبرة الأمم المتحدة التذكارية في "بوسان"، على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث قدم احترامه لمن لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية.
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24 أبريل, 12:48 GMT
وفي وقت سابق، أصدر موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش على مستوى العالم لعام 2025، وذلك بعد دراسة شاملة شملت 145 دولة.
ويعتمد التصنيف على تحليل أكثر من 60 معيارًا تشمل القوة البشرية والإمكانات المالية والقدرات اللوجستية والمزايا الجغرافية، حيث جاء الجيش الأمريكي في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، واحتل جيش كوريا الجنوبية المركز الخامس فيما جاء الجيش التركي في المركز التاسع عالميا.
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