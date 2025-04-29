https://sarabic.ae/20250429/البرتغال-تكشف-حقيقة-تعطل-شبكة-الكهرباء-بسبب-هجوم-إلكتروني-1100016112.html

البرتغال تكشف حقيقة تعطل شبكة الكهرباء بسبب "هجوم إلكتروني"

البرتغال تكشف حقيقة تعطل شبكة الكهرباء بسبب "هجوم إلكتروني"

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعطل شبكة الكهرباء في بلاده، بسبب "هجوم الإلكتروني". 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T16:13+0000

2025-04-29T16:13+0000

2025-04-29T16:13+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن لويس مونتينيغرو، أن سلطات بلاده تستبعد أن تكون شبكة الكهرباء الوطنية قد تعرضت لهجوم سيبراني تسبب في خروجها عن الخدمة. وأكد أنه "لا يوجد أي تلميح إلى أن هناك أعمالا في الفضاء الإلكتروني تسببت في حدوث خلل في شبكة الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي".ويأتي هذا في وقت، أعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن شكره لخدمات الطوارئ في بلاده لسرعة استعادة نظام الكهرباء الوطني، قائلا: "لقد استجابت البلاد بشرف لتحد غير منتظر لم يتوقعه أحد".وكانت إسبانيا والبرتغال قد أعلنتا، أمس الإثنين، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد.وتوقف القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنها تعمل على تحديد سبب انقطاع الكهرباء وحل الأزمة في أقرب وقت.وفي البرتغال قال مدير شبكة الكهرباء البرتغالية إن "انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أثّر على شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها وجزء من فرنسا".في هذ السياق، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من فرنسا لفترة وجيزة بعد انقطاعات في إسبانيا والبرتغال.

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