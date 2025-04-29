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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250429/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-130-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099987911.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 131مسيرة أوكرانية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 131مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت131طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T04:28+0000
2025-04-29T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلية الماضية 40 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ريازان، 8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول،️ و4 طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات دون طيار فوق البحر الأسود،و طائرتان دون طيار فوق أراضي موسكو، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتابع البيان: "وتم تدمير 7 طائرات دون طيار فوق البحر الأسود، و6 ست طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و طائرتان دون طيار - فوق أراضي مقاطعة موسكو، و طائرة دون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250428/وزارة-الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-51-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1099987023.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 131مسيرة أوكرانية

04:28 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 29.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت131طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلية الماضية 40 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ريازان، 8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول،️ و4 طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات دون طيار فوق البحر الأسود،و طائرتان دون طيار فوق أراضي موسكو، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

ووأشار البيان إلى أن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو 28 أبريل حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 29 أبريل 91 طائرة مسيرة أوكرانية، منها ، منها 40 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، ️ و12 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول، و11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ريازان، و 8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود".

وتابع البيان: "وتم تدمير 7 طائرات دون طيار فوق البحر الأسود، و6 ست طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و طائرتان دون طيار - فوق أراضي مقاطعة موسكو، و طائرة دون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
أمس, 23:40 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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