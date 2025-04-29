https://sarabic.ae/20250429/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-130-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099987911.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 131مسيرة أوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 131مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت131طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T04:28+0000

2025-04-29T04:28+0000

2025-04-29T04:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلية الماضية 40 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ريازان، 8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول،️ و4 طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات دون طيار فوق البحر الأسود،و طائرتان دون طيار فوق أراضي موسكو، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتابع البيان: "وتم تدمير 7 طائرات دون طيار فوق البحر الأسود، و6 ست طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و طائرتان دون طيار - فوق أراضي مقاطعة موسكو، و طائرة دون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250428/وزارة-الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-51-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1099987023.html

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