https://sarabic.ae/20250429/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-المواطن-الذي-لم-يمت-تحت-القصف-سيموت-من-الجوع-1100017588.html

الهلال الأحمر الفلسطيني: المواطن الذي لم يمت تحت القصف سيموت من الجوع

الهلال الأحمر الفلسطيني: المواطن الذي لم يمت تحت القصف سيموت من الجوع

سبوتنيك عربي

تناولت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدة أنه "لا توجد أي كلمة يمكن أن تصف حجم الكارثة الإنسانية... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T16:48+0000

2025-04-29T16:48+0000

2025-04-29T16:48+0000

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وأوضحت فرسخ في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" أن المعابر مغلقة بالكامل منذ سبعة أسابيع، ما أدى إلى نفاد المستلزمات الأساسية، مشيرة إلى أن العائلات بالكاد تحصل على وجبة طعام واحدة يوميًا، تقدمها "التكيات" ضمن إمكانيات متواضعة، في حين تشهد الأسواق أسعارا خيالية للمواد القليلة المتوافرة.وحول توزيع المساعدات عبر شركات أمريكية، أوضحت فرسخ أنه لا جديد يذكر، وشددت أن الحل الجذري يكمن في فتح المعابر، وإدخال المواد الأساسية المُنقذة للحياة.وأكد أن "الفلسطيني الذي لم يمت تحت القصف، سيموت من الجوع أو بسبب تفشي الأمراض والأوبئة وفي ظل غياب العلاج والمستلزمات الطبية الأساسية".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك. يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250429/السعودية-إسرائيل-حولت-قطاع-غزة-إلى-كومة-من-الركام-1100005113.html

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