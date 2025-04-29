https://sarabic.ae/20250429/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-المواطن-الذي-لم-يمت-تحت-القصف-سيموت-من-الجوع-1100017588.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: المواطن الذي لم يمت تحت القصف سيموت من الجوع
الهلال الأحمر الفلسطيني: المواطن الذي لم يمت تحت القصف سيموت من الجوع
سبوتنيك عربي
تناولت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدة أنه "لا توجد أي كلمة يمكن أن تصف حجم الكارثة الإنسانية... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T16:48+0000
2025-04-29T16:48+0000
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وأوضحت فرسخ في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" أن المعابر مغلقة بالكامل منذ سبعة أسابيع، ما أدى إلى نفاد المستلزمات الأساسية، مشيرة إلى أن العائلات بالكاد تحصل على وجبة طعام واحدة يوميًا، تقدمها "التكيات" ضمن إمكانيات متواضعة، في حين تشهد الأسواق أسعارا خيالية للمواد القليلة المتوافرة.وحول توزيع المساعدات عبر شركات أمريكية، أوضحت فرسخ أنه لا جديد يذكر، وشددت أن الحل الجذري يكمن في فتح المعابر، وإدخال المواد الأساسية المُنقذة للحياة.وأكد أن "الفلسطيني الذي لم يمت تحت القصف، سيموت من الجوع أو بسبب تفشي الأمراض والأوبئة وفي ظل غياب العلاج والمستلزمات الطبية الأساسية".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك. يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي
الهلال الأحمر الفلسطيني: المواطن الذي لم يمت تحت القصف سيموت من الجوع
حصري
تناولت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدة أنه "لا توجد أي كلمة يمكن أن تصف حجم الكارثة الإنسانية هناك".
وأوضحت فرسخ في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" أن المعابر مغلقة بالكامل منذ سبعة أسابيع، ما أدى إلى نفاد المستلزمات الأساسية، مشيرة إلى أن العائلات بالكاد تحصل على وجبة طعام واحدة يوميًا، تقدمها "التكيات" ضمن إمكانيات متواضعة، في حين تشهد الأسواق أسعارا خيالية للمواد القليلة المتوافرة.
وأضافت فرسخ أن "مخزون الغذاء في قطاع غزة شارف على النفاد"، محذرة من كارثة وشيكة في حال لم تتخذ خطوات جادة من قبل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر.
وحول توزيع المساعدات عبر شركات أمريكية، أوضحت فرسخ أنه لا جديد يذكر، وشددت أن الحل الجذري يكمن في فتح المعابر، وإدخال المواد الأساسية المُنقذة للحياة.
وأكد أن "الفلسطيني الذي لم يمت تحت القصف، سيموت من الجوع أو بسبب تفشي الأمراض والأوبئة وفي ظل غياب العلاج والمستلزمات الطبية الأساسية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار
، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.