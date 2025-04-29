رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر

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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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ع الموجة مع ايلي
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151 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250429/رئيس-الوزراء-المصري-الفترة-المقبلة-ستشهد-ضخ-استثمارات-من-الكويت-في-مصر-1100005517.html
رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر
رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، المشروعات التي تعتزم... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T12:20+0000
2025-04-29T12:20+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام مصرية.وقال مدبولي إن المسؤول الكويتي ثمّن نجاح مصر في حل مشكلات المستثمرين والإجراءات الخاصة بهم لتحسين مناخ الاستثمار بما يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.وتابع: "الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر".يذكر أن السيسي أجرى مباحثات مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في إطار زيارته للكويت ضمن جولة خليجية أجراها في وقت سابق من الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20250424/لا-ننسى-الدعم-المصري-الكبير-رسالة-من-أمير-الكويت-إلى-السيسي--1099852409.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, الكويت, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, الكويت, الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر

12:20 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، المشروعات التي تعتزم الكويت الدخول فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وقال مدبولي إن المسؤول الكويتي ثمّن نجاح مصر في حل مشكلات المستثمرين والإجراءات الخاصة بهم لتحسين مناخ الاستثمار بما يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
"لا ننسى الدعم المصري الكبير"... رسالة من أمير الكويت إلى السيسي
24 أبريل, 11:37 GMT
وتابع: "الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر".
يذكر أن السيسي أجرى مباحثات مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في إطار زيارته للكويت ضمن جولة خليجية أجراها في وقت سابق من الشهر الجاري.
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