https://sarabic.ae/20250429/رئيس-الوزراء-المصري-الفترة-المقبلة-ستشهد-ضخ-استثمارات-من-الكويت-في-مصر-1100005517.html
رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر
رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، المشروعات التي تعتزم... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T12:20+0000
2025-04-29T12:20+0000
2025-04-29T12:20+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن
مصر
الكويت
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d2b80aff960b76ecae864313ddadf054.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام مصرية.وقال مدبولي إن المسؤول الكويتي ثمّن نجاح مصر في حل مشكلات المستثمرين والإجراءات الخاصة بهم لتحسين مناخ الاستثمار بما يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.وتابع: "الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر".يذكر أن السيسي أجرى مباحثات مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في إطار زيارته للكويت ضمن جولة خليجية أجراها في وقت سابق من الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20250424/لا-ننسى-الدعم-المصري-الكبير-رسالة-من-أمير-الكويت-إلى-السيسي--1099852409.html
مصر
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cfbb5b83cb31b6554799c5198564a84e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, الكويت, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, الكويت, الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، المشروعات التي تعتزم الكويت الدخول فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وقال مدبولي إن المسؤول الكويتي ثمّن نجاح مصر في حل مشكلات المستثمرين والإجراءات الخاصة بهم لتحسين مناخ الاستثمار بما يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات
الأجنبية المباشرة في البلاد.
وتابع: "الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية
في مصر".
يذكر أن السيسي أجرى مباحثات مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في إطار زيارته للكويت ضمن جولة خليجية أجراها في وقت سابق من الشهر الجاري.