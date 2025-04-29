https://sarabic.ae/20250429/رئيس-الوزراء-المصري-الفترة-المقبلة-ستشهد-ضخ-استثمارات-من-الكويت-في-مصر-1100005517.html

رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر

رئيس الوزراء المصري: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الكويت في مصر

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، المشروعات التي تعتزم... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T12:20+0000

2025-04-29T12:20+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام مصرية.وقال مدبولي إن المسؤول الكويتي ثمّن نجاح مصر في حل مشكلات المستثمرين والإجراءات الخاصة بهم لتحسين مناخ الاستثمار بما يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.وتابع: "الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر".يذكر أن السيسي أجرى مباحثات مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في إطار زيارته للكويت ضمن جولة خليجية أجراها في وقت سابق من الشهر الجاري.

https://sarabic.ae/20250424/لا-ننسى-الدعم-المصري-الكبير-رسالة-من-أمير-الكويت-إلى-السيسي--1099852409.html

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