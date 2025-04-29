https://sarabic.ae/20250429/محلل-هولندي-صنع-السلام-ليس-خيارا-بالنسبة-لزيلينسكي-لأنه-عندما-يحل-السلام-سيخسر-كل-شيء-1099987319.html
محلل هولندي: صنع السلام ليس خيارا بالنسبة لزيلينسكي لأنه عندما يحل السلام سيخسر كل شيء
محلل هولندي: صنع السلام ليس خيارا بالنسبة لزيلينسكي لأنه عندما يحل السلام سيخسر كل شيء
سبوتنيك عربي
أكد المحلل والخبير الجيوسياسي الهولندي، جوست نيمولر، أن فلاديمير زيلينسكي في حالة من اليأس وصنع السلام ليس خيارا بالنسبة له، لأنه عندما يحل السلام سيخسر كل... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T01:23+0000
2025-04-29T01:23+0000
2025-04-29T01:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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لاهاي – سبوتنيك. وقال نيمولر في حديث لريا "سيوتنيك"، إن "زيلينسكي في حالة من اليأس وهذه الكلمة الأنسب لحالته، والشيء الوحيد الذي يدور في ذهنه هو التصعيد".ورأى المحلل الهولندي في الوقت ذاته، أن زيلينسكي يدرك أن الولايات المتحدة يمكن أن تحرم كييف من المعلومات الاستخباراتية المتاحة من الأقمار الصناعية الأمريكية، إذا انتهكت أوكرانيا وقف إطلاق النار.وخلص المحلل الهولندي، قائلا، إن "مسألة إمداد الأسلحة - مسألة طويلة. يمكنكم وقف عمليات تسليم الأسلحة الآن، لكنهم (الأوكرانيون) سيظلون يمتلكون الأسلحة لفترة طويلة، أما وقف نقل المعلومات الاستخباراتية فله تأثير فوري".كما لفت إلى أن الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) يمكنه أن يفعل ذلك بسهولة، وهو ما سيشكل مشكلة كبيرة لزيلينسكي".في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارا بوقف جميع الأعمال القتالية في أيام الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيسري منذ الساعة 00:00 في منتصف الليل من 7 إلى 8 مايو/ أيار القادم حتى تمام منتصف الليل من 10 إلى 11 من نفس الشهر.
https://sarabic.ae/20250428/البيت-الأبيض-فرص-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-في-أوكرانيا-أقرب-مما-كانت-عند-تولي-ترامب-منصبه-1099986683.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
محلل هولندي: صنع السلام ليس خيارا بالنسبة لزيلينسكي لأنه عندما يحل السلام سيخسر كل شيء
أكد المحلل والخبير الجيوسياسي الهولندي، جوست نيمولر، أن فلاديمير زيلينسكي في حالة من اليأس وصنع السلام ليس خيارا بالنسبة له، لأنه عندما يحل السلام سيخسر كل شيء.
لاهاي – سبوتنيك. وقال نيمولر في حديث لريا "سيوتنيك"، إن "زيلينسكي في حالة من اليأس وهذه الكلمة الأنسب لحالته، والشيء الوحيد الذي يدور في ذهنه هو التصعيد".
وأكد نيمولر أن زيلينسكي في الوقت الحالي في وضع صعب، لأنه عندما يحل السلام سيخسر كل شيء، ولن يبقى في السلطة لذا فإن السلام ليس خيارا بالنسبة له.
ورأى المحلل الهولندي في الوقت ذاته، أن زيلينسكي يدرك أن الولايات المتحدة يمكن أن تحرم كييف من المعلومات الاستخباراتية المتاحة من الأقمار الصناعية الأمريكية، إذا انتهكت أوكرانيا وقف إطلاق النار.
وخلص المحلل الهولندي، قائلا، إن "مسألة إمداد الأسلحة - مسألة طويلة. يمكنكم وقف عمليات تسليم الأسلحة الآن، لكنهم (الأوكرانيون) سيظلون يمتلكون الأسلحة لفترة طويلة، أما وقف نقل المعلومات الاستخباراتية فله تأثير فوري".
كما لفت إلى أن الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) يمكنه أن يفعل ذلك بسهولة، وهو ما سيشكل مشكلة كبيرة لزيلينسكي".
في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارا بوقف جميع الأعمال القتالية في أيام الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيسري منذ الساعة 00:00 في منتصف الليل من 7 إلى 8 مايو/ أيار القادم حتى تمام منتصف الليل من 10 إلى 11 من نفس الشهر.