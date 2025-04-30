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https://sarabic.ae/20250430/البرهان-يجري-تعديلات-في-الحكومة-تشمل-رئاسة-الوزراء-ووزارة-الخارجية-1100047559.html
البرهان يجري تعديلات في الحكومة السودانية تشمل رئاسة الوزراء والخارجية
البرهان يجري تعديلات في الحكومة السودانية تشمل رئاسة الوزراء والخارجية
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارا بإجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة السودانية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T14:48+0000
2025-04-30T14:57+0000
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وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن البرهان أمر بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء، كما وجّه البرهان مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.في السياق ذاته، اعتمد البرهان قرار مجلس الوزراء، القاضي بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق وزيرا للخارجية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم.وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية.وأوضح مسؤولون عن مبادرات "العودة الطوعية" التابعة للسفارة السودانية في القاهرة أن توفير مسار النقل النهري سيسهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان شهدت في الآونة الأخيرة تكدسا كبيرا لحافلات النقل التي تنقل الأسر السودانية العائدة، بعد أن لجأت إلى مدن مصرية بسبب الحرب الداخلية في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250427/شبكة-أطباء-السودان-تكشف-عن-أكبر-جريمة-قتل-جماعي-موثقة-تشهدها-أم-درمان-1099938093.html
https://sarabic.ae/20250428/السيسي-والبرهان-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-لتوفير-الدعم-للسودانيين-في-مناطق-الحرب-1099968309.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

البرهان يجري تعديلات في الحكومة السودانية تشمل رئاسة الوزراء والخارجية

14:48 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 14:57 GMT 30.04.2025)
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارا بإجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة السودانية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن البرهان أمر بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء، كما وجّه البرهان مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
في السياق ذاته، اعتمد البرهان قرار مجلس الوزراء، القاضي بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق وزيرا للخارجية.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
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وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم.
وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية.
وأوضح مسؤولون عن مبادرات "العودة الطوعية" التابعة للسفارة السودانية في القاهرة أن توفير مسار النقل النهري سيسهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.
وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان شهدت في الآونة الأخيرة تكدسا كبيرا لحافلات النقل التي تنقل الأسر السودانية العائدة، بعد أن لجأت إلى مدن مصرية بسبب الحرب الداخلية في السودان.
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28 أبريل, 11:30 GMT
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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