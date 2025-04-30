الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:20 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 04:52 GMT 30.04.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "7 طائرات دون طيار، واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.