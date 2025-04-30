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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250430/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-34-مسيرة--أوكرانية-خلال-الليل-1100024340.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T04:20+0000
2025-04-30T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250429/خبير-روسيا-تنتصر-بوحدتها-وقوة-جيشها-وتسعى-الى-تسوية-سلمية-طويلة-الأمد-1100020373.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:20 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 04:52 GMT 30.04.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "7 طائرات دون طيار، واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
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أمس, 18:55 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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