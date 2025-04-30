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سيناتور أمريكي يدعو للنظر في ترشح ترامب للبابوية
سيناتور أمريكي يدعو للنظر في ترشح ترامب للبابوية
سبوتنيك عربي
دعا السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، المجتمع إلى النظر في ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعرش البابوي. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T05:31+0000
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وكتب غراهام (المدرج على قائمة "الإرهاب والتطرف" في روسيا) على منصة "إكس": "لقد أسعدني أن أسمع أن الرئيس ترامب منفتح على فكرة أن يصبح البابا القادم. سيكون حقًا "حصانًا أسود" كمرشح، لكنني أطلب من المجمع البابوي والكاثوليك المؤمنين أن يبقوا منفتحين!".وأضاف: "أول بابا ورئيس أمريكي في نفس الوقت له الكثير من الإيجابيات. ننتظر الدخان الأبيض... ترامب MMXXVIII(2028)".يذكر أن البابا فرانسيس توفي في 21 أبريل/نيسان عن عمر ناهز 89 عاما نتيجة إصابته بسكتة دماغية، وتم دفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجوري الرومانية، وحضر ترامب الجنازة.
https://sarabic.ae/20250422/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099803287.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور أمريكي يدعو للنظر في ترشح ترامب للبابوية

05:31 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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دعا السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، المجتمع إلى النظر في ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعرش البابوي.
وكتب غراهام (المدرج على قائمة "الإرهاب والتطرف" في روسيا) على منصة "إكس": "لقد أسعدني أن أسمع أن الرئيس ترامب منفتح على فكرة أن يصبح البابا القادم. سيكون حقًا "حصانًا أسود" كمرشح، لكنني أطلب من المجمع البابوي والكاثوليك المؤمنين أن يبقوا منفتحين!".
وأضاف: "أول بابا ورئيس أمريكي في نفس الوقت له الكثير من الإيجابيات. ننتظر الدخان الأبيض... ترامب MMXXVIII(2028)".

وفي وقت سابق، قال ترامب مازحا إنه مستعد لأن يصبح البابا الجديد.

وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
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وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
22 أبريل, 14:35 GMT
يذكر أن البابا فرانسيس توفي في 21 أبريل/نيسان عن عمر ناهز 89 عاما نتيجة إصابته بسكتة دماغية، وتم دفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجوري الرومانية، وحضر ترامب الجنازة.
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