https://sarabic.ae/20250430/سيناتور-أمريكي-يدعو-للنظر-في-ترشح-ترامب-للبابوية-1100024506.html
سيناتور أمريكي يدعو للنظر في ترشح ترامب للبابوية
سيناتور أمريكي يدعو للنظر في ترشح ترامب للبابوية
سبوتنيك عربي
دعا السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، المجتمع إلى النظر في ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعرش البابوي. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T05:31+0000
2025-04-30T05:31+0000
2025-04-30T05:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب غراهام (المدرج على قائمة "الإرهاب والتطرف" في روسيا) على منصة "إكس": "لقد أسعدني أن أسمع أن الرئيس ترامب منفتح على فكرة أن يصبح البابا القادم. سيكون حقًا "حصانًا أسود" كمرشح، لكنني أطلب من المجمع البابوي والكاثوليك المؤمنين أن يبقوا منفتحين!".وأضاف: "أول بابا ورئيس أمريكي في نفس الوقت له الكثير من الإيجابيات. ننتظر الدخان الأبيض... ترامب MMXXVIII(2028)".يذكر أن البابا فرانسيس توفي في 21 أبريل/نيسان عن عمر ناهز 89 عاما نتيجة إصابته بسكتة دماغية، وتم دفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجوري الرومانية، وحضر ترامب الجنازة.
https://sarabic.ae/20250422/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099803287.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور أمريكي يدعو للنظر في ترشح ترامب للبابوية
دعا السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، المجتمع إلى النظر في ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعرش البابوي.
وكتب غراهام (المدرج على قائمة "الإرهاب والتطرف" في روسيا) على منصة "إكس": "لقد أسعدني أن أسمع أن الرئيس ترامب منفتح على فكرة أن يصبح البابا القادم. سيكون حقًا "حصانًا أسود" كمرشح، لكنني أطلب من المجمع البابوي والكاثوليك المؤمنين أن يبقوا منفتحين!".
وأضاف: "أول بابا ورئيس أمريكي في نفس الوقت له الكثير من الإيجابيات. ننتظر الدخان الأبيض... ترامب MMXXVIII(2028)".
وفي وقت سابق، قال ترامب مازحا إنه مستعد لأن يصبح البابا الجديد.
يذكر أن البابا فرانسيس توفي في 21 أبريل/نيسان عن عمر ناهز 89 عاما نتيجة إصابته بسكتة دماغية، وتم دفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجوري الرومانية، وحضر ترامب الجنازة.