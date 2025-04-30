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https://sarabic.ae/20250430/مستشار-محافظ-القدس-لـسبوتنيك-إغلاق-صندوق-ووقفية-القدس-سياسة-إسرائيلية-لتهجير-الفلسطينيين-1100050423.html
مستشار محافظ القدس لـ"سبوتنيك": إغلاق صندوق ووقفية القدس سياسة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
مستشار محافظ القدس لـ"سبوتنيك": إغلاق صندوق ووقفية القدس سياسة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
صرح معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، بأن "إغلاق صندوق ووقفية القدس، يأتي ضمن سياسة إسرائيل لمحاربة المؤسسات الفلسطينية في المدينة، والوقوف ضد أي مجال يمكن أن... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T16:17+0000
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وأضاف الرفاعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإغلاق جاء ضمن سياسة محاربة المؤسسات الأهلية الفلسطينية، للضغط على السكان المقدسيين بشتى الطرق، ودفعهم للتهجير خارج المدينة، لتخفيف عدد السكان العرب إلى أقل ما يمكن"، مؤكدًا أن "كل الاتهامات الإسرائيلية للهيئة والصندوق مجرد ادعاءات كاذبة".وأكد أن "الهيئة غير ربحية وتعمل في المجال الإنساني، حيث تقوم بدعم الطلاب والأسر الفقيرة والجمعيات الخيرية وترميم بعض المنازل التراثية، وليس لها أي عمل سياسي"، مشيرًا إلى "إغلاق إسرائيل في السنوات الأخيرة، ما يزيد عن 150 مؤسسة رسمية وأهلية، من ضمنها صحف وإذاعات ومسارح ودور سينما ومكتبات ومراكز ثقافية".وعن تداعيات القرار، قال إن "شريحة واسعة ستتأثر بهذه الخطوة، لا سيما الطلاب والأيتام والأسر الفقيرة، الذين كانوا يتلقون دعما شهريا مستمرًا".وأوضح الرفاعي أن "إسرائيل تستهدف كذلك الشخصيات المقدسية وتلاحقهم وتمنعهم من الدخول والخروج، كما حدث مع محافظ القدس، ووزير شؤون القدس، حيث تسعى لوقف أي دعم أو مساعدة يمكنها تمكين المقدسيين في أرضهم، في خضم سعيها إلى إفراغ المدينة من السكان العرب، ومحاربة الهوية الفلسطينية".وحذّر المجلس الوطني الفلسطيني من خطورة هذه الخطوة، مؤكدا أنها "استكمال ممنهج لسياسة التهويد والتطهير العرقي المستمرة بحق المدينة المقدسة وأهلها الصامدين".ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي إلى "كسر صمته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والتحرك الفوري لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الإنسانية"، مشددًا على أن "القدس تبقى فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية رغم أنف الاحتلال".
https://sarabic.ae/20250414/محافظة-القدس-تدين-تصاعد-الانتهاكات-الإسرائيلية-وتطالب-بتحرك-دولي-عاجل-1099522984.html
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القدس, فلسطين المحتلة, إسرائيل, حصري
القدس, فلسطين المحتلة, إسرائيل, حصري

مستشار محافظ القدس لـ"سبوتنيك": إغلاق صندوق ووقفية القدس سياسة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

16:17 GMT 30.04.2025
© Sputnik معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس
 معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik
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حصري
صرح معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، بأن "إغلاق صندوق ووقفية القدس، يأتي ضمن سياسة إسرائيل لمحاربة المؤسسات الفلسطينية في المدينة، والوقوف ضد أي مجال يمكن أن يدعم صمود المقدسيين".
وأضاف الرفاعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإغلاق جاء ضمن سياسة محاربة المؤسسات الأهلية الفلسطينية، للضغط على السكان المقدسيين بشتى الطرق، ودفعهم للتهجير خارج المدينة، لتخفيف عدد السكان العرب إلى أقل ما يمكن"، مؤكدًا أن "كل الاتهامات الإسرائيلية للهيئة والصندوق مجرد ادعاءات كاذبة".
وأكد أن "الهيئة غير ربحية وتعمل في المجال الإنساني، حيث تقوم بدعم الطلاب والأسر الفقيرة والجمعيات الخيرية وترميم بعض المنازل التراثية، وليس لها أي عمل سياسي"، مشيرًا إلى "إغلاق إسرائيل في السنوات الأخيرة، ما يزيد عن 150 مؤسسة رسمية وأهلية، من ضمنها صحف وإذاعات ومسارح ودور سينما ومكتبات ومراكز ثقافية".
وعن تداعيات القرار، قال إن "شريحة واسعة ستتأثر بهذه الخطوة، لا سيما الطلاب والأيتام والأسر الفقيرة، الذين كانوا يتلقون دعما شهريا مستمرًا".
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
محافظة القدس تدين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بتحرك دولي عاجل
14 أبريل, 09:48 GMT
وأوضح الرفاعي أن "إسرائيل تستهدف كذلك الشخصيات المقدسية وتلاحقهم وتمنعهم من الدخول والخروج، كما حدث مع محافظ القدس، ووزير شؤون القدس، حيث تسعى لوقف أي دعم أو مساعدة يمكنها تمكين المقدسيين في أرضهم، في خضم سعيها إلى إفراغ المدينة من السكان العرب، ومحاربة الهوية الفلسطينية".

وأصدر إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قرارًا بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، في خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحذّر المجلس الوطني الفلسطيني من خطورة هذه الخطوة، مؤكدا أنها "استكمال ممنهج لسياسة التهويد والتطهير العرقي المستمرة بحق المدينة المقدسة وأهلها الصامدين".
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي إلى "كسر صمته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والتحرك الفوري لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الإنسانية"، مشددًا على أن "القدس تبقى فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية رغم أنف الاحتلال".
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