https://sarabic.ae/20250430/مستشار-محافظ-القدس-لـسبوتنيك-إغلاق-صندوق-ووقفية-القدس-سياسة-إسرائيلية-لتهجير-الفلسطينيين-1100050423.html

مستشار محافظ القدس لـ"سبوتنيك": إغلاق صندوق ووقفية القدس سياسة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

مستشار محافظ القدس لـ"سبوتنيك": إغلاق صندوق ووقفية القدس سياسة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

صرح معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، بأن "إغلاق صندوق ووقفية القدس، يأتي ضمن سياسة إسرائيل لمحاربة المؤسسات الفلسطينية في المدينة، والوقوف ضد أي مجال يمكن أن... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T16:17+0000

2025-04-30T16:17+0000

2025-04-30T16:17+0000

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وأضاف الرفاعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإغلاق جاء ضمن سياسة محاربة المؤسسات الأهلية الفلسطينية، للضغط على السكان المقدسيين بشتى الطرق، ودفعهم للتهجير خارج المدينة، لتخفيف عدد السكان العرب إلى أقل ما يمكن"، مؤكدًا أن "كل الاتهامات الإسرائيلية للهيئة والصندوق مجرد ادعاءات كاذبة".وأكد أن "الهيئة غير ربحية وتعمل في المجال الإنساني، حيث تقوم بدعم الطلاب والأسر الفقيرة والجمعيات الخيرية وترميم بعض المنازل التراثية، وليس لها أي عمل سياسي"، مشيرًا إلى "إغلاق إسرائيل في السنوات الأخيرة، ما يزيد عن 150 مؤسسة رسمية وأهلية، من ضمنها صحف وإذاعات ومسارح ودور سينما ومكتبات ومراكز ثقافية".وعن تداعيات القرار، قال إن "شريحة واسعة ستتأثر بهذه الخطوة، لا سيما الطلاب والأيتام والأسر الفقيرة، الذين كانوا يتلقون دعما شهريا مستمرًا".وأوضح الرفاعي أن "إسرائيل تستهدف كذلك الشخصيات المقدسية وتلاحقهم وتمنعهم من الدخول والخروج، كما حدث مع محافظ القدس، ووزير شؤون القدس، حيث تسعى لوقف أي دعم أو مساعدة يمكنها تمكين المقدسيين في أرضهم، في خضم سعيها إلى إفراغ المدينة من السكان العرب، ومحاربة الهوية الفلسطينية".وحذّر المجلس الوطني الفلسطيني من خطورة هذه الخطوة، مؤكدا أنها "استكمال ممنهج لسياسة التهويد والتطهير العرقي المستمرة بحق المدينة المقدسة وأهلها الصامدين".ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي إلى "كسر صمته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والتحرك الفوري لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الإنسانية"، مشددًا على أن "القدس تبقى فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية رغم أنف الاحتلال".

https://sarabic.ae/20250414/محافظة-القدس-تدين-تصاعد-الانتهاكات-الإسرائيلية-وتطالب-بتحرك-دولي-عاجل-1099522984.html

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