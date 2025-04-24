https://sarabic.ae/20250424/المجلس-المركزي-الفلسطيني-يستحدث-منصبا-جديدا-داخل-منظمة-التحرير-1099870404.html
المجلس المركزي الفلسطيني يستحدث منصبا جديدا داخل منظمة التحرير
المجلس المركزي الفلسطيني يستحدث منصبا جديدا داخل منظمة التحرير
سبوتنيك عربي
قرر المجلس المركزي الفلسطيني استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بموافقة 170 عضوا من المشاركين في التصويت. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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القدس - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن "القرار ينص على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".وأضافت الوكالة أن "170 عضوًا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية الفيديو، صوتوا لصالح القرار، فيما صوّت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت".ويعد المجلس المركزي هيئة وسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ومنبثقة عنه ومسؤولة أمامه، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (حكومة المنظمة) ويتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وغيرهم من ممثلي الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية.ووفق الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، لأعضاء المجلس المركزي، فإن الدورة المقبلة تنعقد تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم – الثبات في الوطن – إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب – حماية القدس والضفة الغربية – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في 5 مارس/ آذار الماضي، لأول مرة، قرار استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك.ووفق اشتية فإن "استحداث المنصب يتطلب تعديل اللائحة الداخلية لمنظمة التحرير وتحديدًا المادة الـ13، وهذا من اختصاص المجلس المركزي الذي يقوم بدور المجلس الوطني".وتنص المادة الـ13 من ميثاق المنظمة على أن "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، وأن يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية، التي تنتخب من داخل المجلس".ويتطلب تعديل النظام الأساسي للمنظمة أو تغييره أو الإضافة إليه موافقة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه، لكن عام 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
المجلس المركزي الفلسطيني يستحدث منصبا جديدا داخل منظمة التحرير
قرر المجلس المركزي الفلسطيني استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بموافقة 170 عضوا من المشاركين في التصويت.
القدس - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن "القرار ينص على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وأضافت الوكالة أن "170 عضوًا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية الفيديو، صوتوا لصالح القرار، فيما صوّت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت".
وعقد المجلس المركزي الفلسطيني يومي الأربعاء والخميس دورته الـ32، وذلك في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وعلى أجندته قضايا تخص الشأن الفلسطيني وأخرى تخص الهرم السياسي.
ويعد المجلس المركزي هيئة وسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني،
الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ومنبثقة عنه ومسؤولة أمامه، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (حكومة المنظمة) ويتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وغيرهم من ممثلي الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية.
ووفق الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، لأعضاء المجلس المركزي، فإن الدورة المقبلة تنعقد تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم – الثبات في الوطن – إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب – حماية القدس والضفة الغربية – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في 5 مارس/ آذار الماضي، لأول مرة، قرار استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك.
وفي حديث لتلفزيون "فلسطين" الرسمي، قبل أيام، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن "موضوعات مختلفة على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي، من بينها تعديل النظام الداخلي بما يتيح استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
ووفق اشتية فإن "استحداث المنصب يتطلب تعديل اللائحة الداخلية لمنظمة التحرير وتحديدًا المادة الـ13، وهذا من اختصاص المجلس المركزي الذي يقوم بدور المجلس الوطني".
وتنص المادة الـ13 من ميثاق المنظمة على أن "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني
، وأن يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية، التي تنتخب من داخل المجلس".
ويتطلب تعديل النظام الأساسي للمنظمة أو تغييره أو الإضافة إليه موافقة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه، لكن عام 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.