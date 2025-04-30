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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-فوائد-هائلة-ستعود-على-موسكو-وكييف-إذا-قبلتا-المقترح-الأمريكي-للتسوية-في-أوكرانيا-1100024158.html
واشنطن: فوائد هائلة ستعود على موسكو وكييف إذا قبلتا المقترح الأمريكي للتسوية في أوكرانيا
واشنطن: فوائد هائلة ستعود على موسكو وكييف إذا قبلتا المقترح الأمريكي للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، بأن هناك فوائد هائلة ستعود على موسكو وكييف إذا قبلتا المقترح الأمريكي للتسوية في أوكرانيا. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T03:54+0000
2025-04-30T05:06+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إذا كان الطرفان مستعدين لإنهاء الحرب، فستدعم الولايات المتحدة بشكل كامل مسارهما نحو سلام مستدام"، مشيرا إلى أن "فوائد هائلة ستعود على أوكرانيا وروسيا إذا قبلتا المقترح الأمريكي، إذ يمكن لاقتصاديهما أن يبدآ بالنمو، ومدنهما أن يُعاد إعمارها، وشعبيهما أن يتعافيا".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب".وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا.ويوم الاثنين، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
https://sarabic.ae/20250430/ترامب-يثق-برغبة-بوتين-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1100023567.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن: فوائد هائلة ستعود على موسكو وكييف إذا قبلتا المقترح الأمريكي للتسوية في أوكرانيا

03:54 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 05:06 GMT 30.04.2025)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
صرح نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، بأن هناك فوائد هائلة ستعود على موسكو وكييف إذا قبلتا المقترح الأمريكي للتسوية في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إذا كان الطرفان مستعدين لإنهاء الحرب، فستدعم الولايات المتحدة بشكل كامل مسارهما نحو سلام مستدام"، مشيرا إلى أن "فوائد هائلة ستعود على أوكرانيا وروسيا إذا قبلتا المقترح الأمريكي، إذ يمكن لاقتصاديهما أن يبدآ بالنمو، ومدنهما أن يُعاد إعمارها، وشعبيهما أن يتعافيا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا
01:50 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب".
وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا.
ويوم الاثنين، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
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