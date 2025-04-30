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https://sarabic.ae/20250430/3-أندية-إنجليزية-تتصارع-على-رودريغو-1100038191.html
3 أندية إنجليزية تتصارع على رودريغو
3 أندية إنجليزية تتصارع على رودريغو
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن "ريال مدريد أصبح منفتحا على بيع نجمعه البرازيلي رودريغو غوس، في حال تلقي عرض جيد". 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T10:27+0000
2025-04-30T10:27+0000
أخبار نادي ريال مدريد
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وذكر برنامج "الشيرينغيتو "الشهير، أن "رودريغو بات محور اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية، في ظل اقتراب سوق الانتقالات الصيفي لعام 2025، حيث تتزايد المؤشرات على إمكانية حدوث تحرك كبير لضمه".ويمتد عقد اللاعب البرازيلي صاحب الـ24 عاما حتى عام 2028، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وانضم إلى ريال مدريد قادمًا من سانتوس البرازيلي في صيف 2019، بقيمة انتقال بلغت 45 مليون يورو.وعبّر رودريغو بوضوح عن رغبته في البقاء مع الفريق الملكي، ولم يُظهر أي نية للرحيل ويواصل سعيه للنجاح في ريال مدريد، رغم المنافسة الكبيرة الموجودة حاليا.وبحسب ما ذكرته صحيفة "todofichajes"، فإن نادي مانشستر يونايتد يحضر عرضاً بقيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع رودريغو في صيف 2025، بهدف جعله نجم الفريق ومنحه راتباً أعلى بكثير مما يتقاضاه حالياً في ريال مدريد.كذلك أبدى كل من مانشستر سيتي وليفربول اهتمامهما بالمهاجم البرازيلي، ويتابعان وضعه عن كثب ومستعدان للاستثمار بقوة من أجل ضمه.
https://sarabic.ae/20250323/صحيفة-أرنولد-يحسم-قراره-النهائي-حول-انتقاله-إلى-ريال-مدريد-1098886093.html
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار

3 أندية إنجليزية تتصارع على رودريغو

10:27 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Altaf Qadriريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن "ريال مدريد أصبح منفتحا على بيع نجمعه البرازيلي رودريغو غوس، في حال تلقي عرض جيد".
وذكر برنامج "الشيرينغيتو "الشهير، أن "رودريغو بات محور اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية، في ظل اقتراب سوق الانتقالات الصيفي لعام 2025، حيث تتزايد المؤشرات على إمكانية حدوث تحرك كبير لضمه".
ويمتد عقد اللاعب البرازيلي صاحب الـ24 عاما حتى عام 2028، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وانضم إلى ريال مدريد قادمًا من سانتوس البرازيلي في صيف 2019، بقيمة انتقال بلغت 45 مليون يورو.
ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
مجتمع
صحيفة: أرنولد يحسم قراره النهائي حول انتقاله إلى ريال مدريد
23 مارس, 16:06 GMT
وعبّر رودريغو بوضوح عن رغبته في البقاء مع الفريق الملكي، ولم يُظهر أي نية للرحيل ويواصل سعيه للنجاح في ريال مدريد، رغم المنافسة الكبيرة الموجودة حاليا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "todofichajes"، فإن نادي مانشستر يونايتد يحضر عرضاً بقيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع رودريغو في صيف 2025، بهدف جعله نجم الفريق ومنحه راتباً أعلى بكثير مما يتقاضاه حالياً في ريال مدريد.
كذلك أبدى كل من مانشستر سيتي وليفربول اهتمامهما بالمهاجم البرازيلي، ويتابعان وضعه عن كثب ومستعدان للاستثمار بقوة من أجل ضمه.
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