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إعلام: الجيش الأردني يجتاز الحدود السورية وينفذ "مهمة محددة"
إعلام: الجيش الأردني يجتاز الحدود السورية وينفذ "مهمة محددة"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سورية أن عناصر من القوات المسلحة الأردنية اجتازت الحدود السورية غرب درعا واعتقلت شخصين قرب قرية كويا. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T08:40+0000
2025-05-01T08:40+0000
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وقال تلفزيون سوريا إنّ الجيش الأردني اعتقل محمد أيمن الحسين ومراد جمال الحنيص غرب درعا. وتابع انّ الجيش يجري عمليات تفتيش لمزارعين ومربي مواشٍ قرب الحدود السورية.وبحسب صحيفة "درعا 24"، اجتازت دورية تابعة للجيش الأردني الحدود، ودخلت إلى الأراضي السورية في قرية كويا في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.أعلن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، يوم الأربعاء، وضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.وبيَّن المصدر في بيان أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب؛ حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.أزمة "منسف" بين العراق والأردن... صور وفيديو
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

إعلام: الجيش الأردني يجتاز الحدود السورية وينفذ "مهمة محددة"

08:40 GMT 01.05.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن عناصر من القوات المسلحة الأردنية اجتازت الحدود السورية غرب درعا واعتقلت شخصين قرب قرية كويا.
وقال تلفزيون سوريا إنّ الجيش الأردني اعتقل محمد أيمن الحسين ومراد جمال الحنيص غرب درعا. وتابع انّ الجيش يجري عمليات تفتيش لمزارعين ومربي مواشٍ قرب الحدود السورية.
وبحسب صحيفة "درعا 24"، اجتازت دورية تابعة للجيش الأردني الحدود، ودخلت إلى الأراضي السورية في قرية كويا في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.
أعلن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، يوم الأربعاء، وضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
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وبيَّن المصدر في بيان أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب؛ حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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