https://sarabic.ae/20250501/الخارجية-الروسية-هجوم-كييف-الوحشي-على-أليوشكي-جريمة-حرب-دموية--1100077486.html

الخارجية الروسية: هجوم كييف الوحشي على أليوشكي جريمة حرب دموية

الخارجية الروسية: هجوم كييف الوحشي على أليوشكي جريمة حرب دموية

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، بطائرات مسيرة على مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون، مؤكدة أن... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T13:32+0000

2025-05-01T13:32+0000

2025-05-01T13:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في صباح يوم 1 مايو (أيار الجاري)، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة، منشأة مدنية روسية، سوق مزدحم بمدينة أوليشكي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "بحسب البيانات الأولية، قُتل 7 مدنيين وأصيب أكثر من 20 شخصًا، وبعد الضربات الأولى، التي تسببت بالفعل في سقوط ضحايا، شن العدو هجوما ثانيا بطائرات مسيرة، حيث قام باستهداف الناجين بلا رحمة وهاجم رجال الإنقاذ الواصلين".وأردف: "من الواضح أن الهجوم تم تنفيذه عمدًا في يوم عطلة، عندما كان سكان المدينة يخرجون للتسوق، من أجل زيادة عدد الضحايا المدنيين".وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هذه الجريمة تكشفت مرة أخرى عن وحشية نظام كييف الإرهابي، وتركيز الحكام الأوكرانيين الحاليين حصريًا على تصعيد المواجهة المسلحة وتعطيل أي محاولات للتوصل إلى تسوية سلمية، مرة أخرى، تم الكشف عن العجز الكامل لعصابة "بانديرا" الجديدة في التوصل إلى اتفاق".وأوضح البيان أنه "سيتم التعرف على جميع المذنبين والمتورطين في العمل الوحشي الحالي في كييف، وسوف يتعرضون للعقاب الحتمي وفقًا للقانون، ونحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي العاقلين والمنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز بحزم".وفي وقت سابق من اليوم، صرح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت سوقا في مدينة أليوشكي بمقاطعة خيرسون، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.

https://sarabic.ae/20250501/مقتل-7-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-20-آخرين-جراء-استهداف-أوكراني-لسوق-في-مقاطعة-خيرسون-1100068542.html

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