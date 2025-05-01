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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250501/الخارجية-الروسية-هجوم-كييف-الوحشي-على-أليوشكي-جريمة-حرب-دموية--1100077486.html
الخارجية الروسية: هجوم كييف الوحشي على أليوشكي جريمة حرب دموية
الخارجية الروسية: هجوم كييف الوحشي على أليوشكي جريمة حرب دموية
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، بطائرات مسيرة على مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون، مؤكدة أن... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T13:32+0000
2025-05-01T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في صباح يوم 1 مايو (أيار الجاري)، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة، منشأة مدنية روسية، سوق مزدحم بمدينة أوليشكي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "بحسب البيانات الأولية، قُتل 7 مدنيين وأصيب أكثر من 20 شخصًا، وبعد الضربات الأولى، التي تسببت بالفعل في سقوط ضحايا، شن العدو هجوما ثانيا بطائرات مسيرة، حيث قام باستهداف الناجين بلا رحمة وهاجم رجال الإنقاذ الواصلين".وأردف: "من الواضح أن الهجوم تم تنفيذه عمدًا في يوم عطلة، عندما كان سكان المدينة يخرجون للتسوق، من أجل زيادة عدد الضحايا المدنيين".وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هذه الجريمة تكشفت مرة أخرى عن وحشية نظام كييف الإرهابي، وتركيز الحكام الأوكرانيين الحاليين حصريًا على تصعيد المواجهة المسلحة وتعطيل أي محاولات للتوصل إلى تسوية سلمية، مرة أخرى، تم الكشف عن العجز الكامل لعصابة "بانديرا" الجديدة في التوصل إلى اتفاق".وأوضح البيان أنه "سيتم التعرف على جميع المذنبين والمتورطين في العمل الوحشي الحالي في كييف، وسوف يتعرضون للعقاب الحتمي وفقًا للقانون، ونحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي العاقلين والمنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز بحزم".وفي وقت سابق من اليوم، صرح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت سوقا في مدينة أليوشكي بمقاطعة خيرسون، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.
https://sarabic.ae/20250501/مقتل-7-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-20-آخرين-جراء-استهداف-أوكراني-لسوق-في-مقاطعة-خيرسون-1100068542.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: هجوم كييف الوحشي على أليوشكي جريمة حرب دموية

13:32 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 01.05.2025)
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، بطائرات مسيرة على مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون، مؤكدة أن هذا الهجوم هو جريمة حرب دموية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في صباح يوم 1 مايو (أيار الجاري)، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة، منشأة مدنية روسية، سوق مزدحم بمدينة أوليشكي في مقاطعة خيرسون".
وتابع البيان: "بحسب البيانات الأولية، قُتل 7 مدنيين وأصيب أكثر من 20 شخصًا، وبعد الضربات الأولى، التي تسببت بالفعل في سقوط ضحايا، شن العدو هجوما ثانيا بطائرات مسيرة، حيث قام باستهداف الناجين بلا رحمة وهاجم رجال الإنقاذ الواصلين".

وأضاف البيان: "هذه جريمة حرب دموية أخرى ارتكبها النازيون الأوكرانيون ضد السكان الروس المسالمين".

وأردف: "من الواضح أن الهجوم تم تنفيذه عمدًا في يوم عطلة، عندما كان سكان المدينة يخرجون للتسوق، من أجل زيادة عدد الضحايا المدنيين".
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
09:15 GMT
وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هذه الجريمة تكشفت مرة أخرى عن وحشية نظام كييف الإرهابي، وتركيز الحكام الأوكرانيين الحاليين حصريًا على تصعيد المواجهة المسلحة وتعطيل أي محاولات للتوصل إلى تسوية سلمية، مرة أخرى، تم الكشف عن العجز الكامل لعصابة "بانديرا" الجديدة في التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "العمل الإجرامي الذي قام به بلطجية كييف اليوم، يقع أيضًا على ضمير الرعاة الغربيين الذين يزودونهم بالأسلحة والتمويل. من الواضح تمامًا أن وراء الادعاءات العبثية التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها نظام كييف والقوى الداعمة له في الغرب بشأن ما يسمى باستعادة أوكرانيا ضمن حدود عام 1991، تكمن غريزة أكل لحوم البشر لإبادة كل شيء روسي، وبطبيعة الحال، لن تسمح روسيا أبدا بحدوث مثل هذا السيناريو".

وأوضح البيان أنه "سيتم التعرف على جميع المذنبين والمتورطين في العمل الوحشي الحالي في كييف، وسوف يتعرضون للعقاب الحتمي وفقًا للقانون، ونحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي العاقلين والمنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز بحزم".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت سوقا في مدينة أليوشكي بمقاطعة خيرسون، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.
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