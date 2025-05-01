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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250501/مقتل-7-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-20-آخرين-جراء-استهداف-أوكراني-لسوق-في-مقاطعة-خيرسون-1100068542.html
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية هاجمت سوقا في مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T09:15+0000
2025-05-01T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سالدو على "تلغرام": "حوالي الساعة 9:30 صباحًا في أليوشكي، بالقرب من السوق المركزي، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيّرة على المدنيين".وأضاف سالدو أنه بعد الموجة الأولى من الضربات، عندما كان هناك بالفعل قتلى وجرحى، أرسلت القوات المسلحة الأوكرانية طائرات دون طيار للقضاء على الناجين.وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.القوات الروسية تحرر بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون

09:15 GMT 01.05.2025
© Photo / Governor Vladimir Saldoمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Photo / Governor Vladimir Saldo
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صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية هاجمت سوقا في مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.
وكتب سالدو على "تلغرام": "حوالي الساعة 9:30 صباحًا في أليوشكي، بالقرب من السوق المركزي، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيّرة على المدنيين".

وأضاف: "كان هناك العديد من الأشخاص في السوق وقت الهجوم". ووفقا له، فإن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين".

وأضاف سالدو أنه بعد الموجة الأولى من الضربات، عندما كان هناك بالفعل قتلى وجرحى، أرسلت القوات المسلحة الأوكرانية طائرات دون طيار للقضاء على الناجين.
وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
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