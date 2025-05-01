https://sarabic.ae/20250501/مقتل-7-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-20-آخرين-جراء-استهداف-أوكراني-لسوق-في-مقاطعة-خيرسون-1100068542.html
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية هاجمت سوقا في مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T09:15+0000
2025-05-01T09:15+0000
2025-05-01T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سالدو على "تلغرام": "حوالي الساعة 9:30 صباحًا في أليوشكي، بالقرب من السوق المركزي، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيّرة على المدنيين".وأضاف سالدو أنه بعد الموجة الأولى من الضربات، عندما كان هناك بالفعل قتلى وجرحى، أرسلت القوات المسلحة الأوكرانية طائرات دون طيار للقضاء على الناجين.وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.القوات الروسية تحرر بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية هاجمت سوقا في مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.
وكتب سالدو على "تلغرام": "حوالي الساعة 9:30 صباحًا في أليوشكي، بالقرب من السوق المركزي، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيّرة على المدنيين".
وأضاف: "كان هناك العديد من الأشخاص في السوق وقت الهجوم". ووفقا له، فإن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين".
وأضاف سالدو أنه بعد الموجة الأولى من الضربات، عندما كان هناك بالفعل قتلى وجرحى، أرسلت القوات المسلحة الأوكرانية طائرات دون طيار للقضاء على الناجين.
وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.