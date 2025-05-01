https://sarabic.ae/20250501/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-مسيرات--أوكرانية-خلال-الليل-1100062058.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة مسيرات أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة مسيرات أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T04:23+0000
2025-05-01T04:23+0000
2025-05-01T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7163cc10899295b869bf2a5b0df019f4.jpg
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها طائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و طائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250430/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-عاجل--1100033673.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9f0802e23728dc01d0b45e4f653737f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة مسيرات أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها طائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و طائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "طائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.