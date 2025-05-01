https://sarabic.ae/20250501/الرئيس-المؤقت-لكوريا-الجنوبية-يقدم-استقالته-ويلمح-إلى-ترشحه-للانتخابات-1100067340.html
الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته ويلمح إلى ترشحه للانتخابات
الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته ويلمح إلى ترشحه للانتخابات
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو، استقالته، اليوم الخميس، ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو/حزيران. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T09:05+0000
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وأفادت وكالة "يونهاب"، صباح اليوم الخميس، بأن هان قد أعلن قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.وأكدت الوكالة أن هان دوك - سو قد أنهى بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك-يول.وقال هان: "بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحا ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه".وكان من المتوقع أن يعلن هان ترشحه للرئاسة يوم الجمعة، وأن هذا الترشح سيؤدي إلى بدء محادثات اندماج مع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي من المقرر أن يختار مرشحه الرئاسي يوم السبت.ويشار إلى أنه مع استقالة هان، سيتولى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تشوي سانغ-موك، منصب الرئيس المؤقت.ويذكر أنه أُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته ويلمح إلى ترشحه للانتخابات
قدم الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو، استقالته، اليوم الخميس، ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو/حزيران.
وأفادت وكالة
"يونهاب"، صباح اليوم الخميس، بأن هان قد أعلن قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
وأكدت الوكالة أن هان دوك - سو قد أنهى بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك-يول.
وقال هان: "بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحا ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه".
وتابع هان: "أمامي طريقان. أحدهما أن أكمل المهمة الهامة التي أتحملها حاليا، والآخر هو أن أتنحى عن تلك المهمة الهامة لأتحمل مسؤولية أكبر".
وكان من المتوقع أن يعلن هان ترشحه للرئاسة يوم الجمعة، وأن هذا الترشح سيؤدي إلى بدء محادثات اندماج مع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي من المقرر أن يختار مرشحه الرئاسي يوم السبت.
ويشار إلى أنه مع استقالة هان، سيتولى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية تشوي سانغ-موك، منصب الرئيس المؤقت.
ويذكر أنه أُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي
المعزول يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.