https://sarabic.ae/20250501/الصليب-الأحمر-لـسبوتنيك-نستخدم-تقنية-الواقع-الافتراضي-لإيصال-صورة-شاملة-عن-أعمالنا-في-الميدان-1100079330.html
الصليب الأحمر لـ"سبوتنيك": نستخدم تقنية الواقع الافتراضي لإيصال صورة شاملة عن أعمالنا في الميدان
الصليب الأحمر لـ"سبوتنيك": نستخدم تقنية الواقع الافتراضي لإيصال صورة شاملة عن أعمالنا في الميدان
سبوتنيك عربي
أعلن هاشم عسيران، مسؤول العلاقات العامة الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، أنه يتم استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتقديم شرح عملي وواسع عن... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T13:41+0000
2025-05-01T13:41+0000
2025-05-01T13:41+0000
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وقال عسيران لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد": "تم مؤخرًا استخدام تقنية الواقع الافتراضي في عمل منظمة الصليب الأحمر، وذلك لتقديم شرح عملي وواسع عن الأعمال الميدانية التي تنفذها المنظمة على الأرض".وأضاف عسيران أن "هذه التقنية تسمح بنقل الشخص من مكان تواجده إلى أرض العمليات الميدانية الإسعافية التي يقدمها الصليب الأحمر، وذلك لضمان وصول صورة دقيقة وحقيقية عن عمل المنظمة".وتابع: "حاليًا، يتم تقديم نموذج العمل في لبنان، عبر هذه التقنية لجميع المشاركين والشركاء والزوار المتواجدين في معرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير".ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد"، منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.ويستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثًا بارزًا وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.
https://sarabic.ae/20250501/منظومة-إسعاف-دبي-الحكومية-لـسبوتنيك-طورنا-مركبة-لمواجهة-الكوارث-الطبيعية-1100073259.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الصليب الأحمر لـ"سبوتنيك": نستخدم تقنية الواقع الافتراضي لإيصال صورة شاملة عن أعمالنا في الميدان
أعلن هاشم عسيران، مسؤول العلاقات العامة الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، أنه يتم استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتقديم شرح عملي وواسع عن الأعمال الميدانية للجنة.
وقال عسيران لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد": "تم مؤخرًا استخدام تقنية الواقع الافتراضي في عمل منظمة الصليب الأحمر، وذلك لتقديم شرح عملي وواسع عن الأعمال الميدانية التي تنفذها المنظمة على الأرض".
وأضاف عسيران أن "هذه التقنية تسمح بنقل الشخص من مكان تواجده إلى أرض العمليات الميدانية الإسعافية التي يقدمها الصليب الأحمر، وذلك لضمان وصول صورة دقيقة وحقيقية عن عمل المنظمة".
وتابع: "حاليًا، يتم تقديم نموذج العمل في لبنان، عبر هذه التقنية لجميع المشاركين والشركاء والزوار المتواجدين في معرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير".
ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد"، منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.
ويستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثًا بارزًا وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.