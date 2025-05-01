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منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": طورنا مركبة لمواجهة الكوارث الطبيعية
منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": طورنا مركبة لمواجهة الكوارث الطبيعية
سبوتنيك عربي
على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، عرضت منظومة إسعاف دبي الحكومية مركبة مخصصة للإسعاف في حالات الكوارث الطبيعية. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت المسعفة، ود العامري، العاملة في منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": "تم تطوير مركبة "هدير" للاستجابة في ظروف مناخية صعبة، مثل الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في التجمعات السكنية".فيما أوضحت المسعفة، عليا البادي: "المركبة الجديدة تم تسميتها باسم "هدير"، نسبة إلى العاصفة التي شهدتها دولة الإمارات العام الماضي، والتي أدت إلى اختناقات مائية كبيرة في عدة مناطق من الدولة".وأضافت البادي أن المنظومة تعمل حاليًا على تطوير سرعة الاستجابة لتكون أقل من 5 دقائق، بهدف تقديم خدماتها الإسعافية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.يستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثاً بارزاً وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.
https://sarabic.ae/20250501/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-مؤتمر-دبي-الدولي-للإغاثة-والتطوير-ديهاد-1100069292.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": طورنا مركبة لمواجهة الكوارث الطبيعية

11:22 GMT 01.05.2025
© Sputnik . basel shartouhمركبة "هدير" لمواجهة الكوارث الطبيعية
مركبة هدير لمواجهة الكوارث الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
على هامش مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، عرضت منظومة إسعاف دبي الحكومية مركبة مخصصة للإسعاف في حالات الكوارث الطبيعية.
وقالت المسعفة، ود العامري، العاملة في منظومة إسعاف دبي الحكومية لـ"سبوتنيك": "تم تطوير مركبة "هدير" للاستجابة في ظروف مناخية صعبة، مثل الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في التجمعات السكنية".

وأشارت إلى أن هذه المركبة مزودة بقوارب مطاطية كهربائية جاهزة للتدخل في الظروف الصعبة، كما تُعد وحدة دعم ميدانية قادرة على دعم الفرق العاملة على الأرض بالتجهيزات والمعدات عند الضرورة.

فيما أوضحت المسعفة، عليا البادي: "المركبة الجديدة تم تسميتها باسم "هدير"، نسبة إلى العاصفة التي شهدتها دولة الإمارات العام الماضي، والتي أدت إلى اختناقات مائية كبيرة في عدة مناطق من الدولة".
وأضافت البادي أن المنظومة تعمل حاليًا على تطوير سرعة الاستجابة لتكون أقل من 5 دقائق، بهدف تقديم خدماتها الإسعافية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
09:23 GMT
ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.
يستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثاً بارزاً وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.
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