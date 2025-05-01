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ترحيل مراسل قناة "آر تي" الروسية من رومانيا
ترحيل مراسل قناة "آر تي" الروسية من رومانيا
سبوتنيك عربي
أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم ترحيل مراسل القناة تشي بوز، الذي سافر إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية فيها، وتم... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T20:28+0000
2025-05-01T20:28+0000
روسيا
رومانيا
أخبار رومانيا
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وقال المتحدث لـ"سبوتنيك": "تشي بوز، سافر إلى إسطنبول، تم ترحيله. كان يجلس في غرفة الانتظار تحت الحراسة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، بأن السلطات الرومانية قامت باحتجاز مراسل القناة تشي بوز، فور وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث كان من المفترض أن يغطي الانتخابات الرئاسية في البلاد.ونٌقل عن أحد الصحفيين، قوله إن الشرطة جاءت لاعتقال بوز، على متن الطائرة، وكان هناك 6 من رجال الشرطة، وقالوا إن "كبار الضباط المسؤولين عنهم" يريدون "التحدث" مع المراسل.احتجاز مراسل قناة "آر تي" الروسية فور وصوله إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسيةالخارجية الروسية تصف مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الرومانية بأنها "مجنونة"
https://sarabic.ae/20250501/الخارجية-الروسية-تصف-مزاعم-التدخل-الروسي-في-الانتخابات-الرومانية-بأنها-مجنونة-1100095634.html
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روسيا, رومانيا, أخبار رومانيا
روسيا, رومانيا, أخبار رومانيا

ترحيل مراسل قناة "آر تي" الروسية من رومانيا

20:28 GMT 01.05.2025
© Sputnik . Constantine Chalabov / الانتقال إلى بنك الصورأر تي
أر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Constantine Chalabov
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أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم ترحيل مراسل القناة تشي بوز، الذي سافر إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية فيها، وتم نقله جوًا إلى إسطنبول.
وقال المتحدث لـ"سبوتنيك": "تشي بوز، سافر إلى إسطنبول، تم ترحيله. كان يجلس في غرفة الانتظار تحت الحراسة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التصريحات الصادرة من بوخارست، بشأن "التدخل الروسي" المزعوم بالانتخابات في رومانيا، هي أكاذيب وجنون وعبث.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
الخارجية الروسية تصف مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الرومانية بأنها "مجنونة"
19:07 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، بأن السلطات الرومانية قامت باحتجاز مراسل القناة تشي بوز، فور وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث كان من المفترض أن يغطي الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال مراسلنا تشي بوز، لدى وصوله إلى بوخارست، حيث سافر إلى هناك لتغطية الانتخابات في رومانيا".
ونٌقل عن أحد الصحفيين، قوله إن الشرطة جاءت لاعتقال بوز، على متن الطائرة، وكان هناك 6 من رجال الشرطة، وقالوا إن "كبار الضباط المسؤولين عنهم" يريدون "التحدث" مع المراسل.
احتجاز مراسل قناة "آر تي" الروسية فور وصوله إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية
الخارجية الروسية تصف مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الرومانية بأنها "مجنونة"
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