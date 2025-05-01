https://sarabic.ae/20250501/احتجاز-مراسل-قناة-آر-تي-الروسية-فور-وصوله-إلى-رومانيا-لتغطية-الانتخابات-الرئاسية--1100090722.html
احتجاز مراسل قناة "آر تي" الروسية فور وصوله إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية
احتجاز مراسل قناة "آر تي" الروسية فور وصوله إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس، بأن السلطات الرومانية قامت باحتجاز مراسل القناة تشي باوز، فور وصوله إلى العاصمة الرومانية... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T16:50+0000
2025-05-01T16:50+0000
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال مراسلنا تشي باوز، لدى وصوله إلى بوخارست، حيث سافر إلى هناك لتغطية الانتخابات في رومانيا".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في رومانيا، في الرابع من مايو/ أيار الجاري، وإذا كانت هناك حاجة لعقد جولة ثانية، فسوف تجرى، في الـ18 منه."روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلاميمديرة عام الإعلام الخارجي بسلطنة عمان: أولوياتنا تتمثل في تحقيق السلام
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رومانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
رومانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
احتجاز مراسل قناة "آر تي" الروسية فور وصوله إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية
أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس، بأن السلطات الرومانية قامت باحتجاز مراسل القناة تشي باوز، فور وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث كان من المفترض أن يغطي الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال مراسلنا تشي باوز، لدى وصوله إلى بوخارست، حيث سافر إلى هناك لتغطية الانتخابات في رومانيا".
ونٌقل عن أحد الصحفيين، قوله إن الشرطة جاءت لاعتقال باوز، على متن الطائرة، وكان هناك 6 من رجال الشرطة، وقالوا إن "كبار الضباط المسؤولين عنهم" يريدون "التحدث" مع المراسل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في رومانيا، في الرابع من مايو/ أيار الجاري، وإذا كانت هناك حاجة لعقد جولة ثانية، فسوف تجرى، في الـ18 منه.