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الخارجية الروسية تصف مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الرومانية بأنها "مجنونة"
الخارجية الروسية تصف مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الرومانية بأنها "مجنونة"
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن التصريحات الصادرة من بوخارست، بشأن "التدخل الروسي" المزعوم بالانتخابات في رومانيا،... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا، تعليقًا على احتجاز مراسل قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية تشي بوز، فور وصوله إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية: "لم ينتهك شيئا، لقد عبر الحدود بشكل قانوني، ومع ذلك لم يسمح له بمغادرة الطائرة، ولم يسمح له بأخذ أغراضه من الطائرة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، بأن السلطات الرومانية قامت باحتجاز مراسل القناة تشي بوز، فور وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث كان من المفترض أن يغطي الانتخابات الرئاسية في البلاد.ونٌقل عن أحد الصحفيين، قوله إن الشرطة جاءت لاعتقال بوز، على متن الطائرة، وكان هناك 6 من رجال الشرطة، وقالوا إن "كبار الضباط المسؤولين عنهم" يريدون "التحدث" مع المراسل."روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلاميمديرة عام الإعلام الخارجي بسلطنة عمان: أولوياتنا تتمثل في تحقيق السلام
https://sarabic.ae/20250501/احتجاز-مراسل-قناة-آر-تي-الروسية-فور-وصوله-إلى-رومانيا-لتغطية-الانتخابات-الرئاسية--1100090722.html
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الخارجية الروسية تصف مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الرومانية بأنها "مجنونة"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن التصريحات الصادرة من بوخارست، بشأن "التدخل الروسي" المزعوم بالانتخابات في رومانيا، هي أكاذيب وجنون وعبث.
وقالت زاخاروفا، تعليقًا على احتجاز مراسل قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية تشي بوز، فور وصوله إلى رومانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية: "لم ينتهك شيئا، لقد عبر الحدود بشكل قانوني، ومع ذلك لم يسمح له بمغادرة الطائرة، ولم يسمح له بأخذ أغراضه من الطائرة".
وأضافت زاخاروفا: "سمعنا مرات عدة من متحدثين رومانيين، أن روسيا تتدخل في الانتخابات الرومانية. هذا جنون، هذا كذب".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد متحدث باسم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية، بأن السلطات الرومانية قامت باحتجاز مراسل القناة تشي بوز
، فور وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث كان من المفترض أن يغطي الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال مراسلنا تشي بوز، لدى وصوله إلى بوخارست، حيث سافر إلى هناك لتغطية الانتخابات في رومانيا".
ونٌقل عن أحد الصحفيين، قوله إن الشرطة جاءت لاعتقال بوز، على متن الطائرة، وكان هناك 6 من رجال الشرطة، وقالوا إن "كبار الضباط المسؤولين عنهم" يريدون "التحدث" مع المراسل.