حديقة النباتات العمانية... مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة.. صور
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قالت غدينة العيسائية، رئيسة قسم تسويق الفعاليات والمشرفة على مشروع تجهيزات حديقة النباتات العمانية، أن الصوب المعدة بالمشروع مجهزة بشكل تقني ودقيق.
وأوضحت في لقاء مع "سبوتنيك"، أن الصوب (دفيئة زراعية) التي تم إعدادها بالمشروع تتلائم بشكل كامل مع البيئات الأساسية.
وتابعت: "تمثل حديقة النباتات العمانية مشروعا وطنيا رائدا يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة، من تنوّع جيولوجي وتضاريس فريدة وبيئات نباتية غنية".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
حديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأردفت: "تسعى سلطنة عمان، من خلال المشروع إلى صون هذا الإرث البيئي وتعزيزه للأجيال القادمة، حيث تعد الحديقة تجربة شاملة، تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتمكن الزوار من استكشاف المكونات الطبيعية للسلطنة كما لم يروها من قبل".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
حديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تأسس هذا المشروع الطموح على يد فريق من الخبراء المحليين والدوليين، ووفق أعلى المعايير العالمية في مجالات التصميم والتخطيط البيئي، بما يضمن تحقيق رؤية مستدامة تعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للبحث والتوعية البيئية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
حديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتعتمد رؤية المشروع على إلهام المجتمع لحماية التنوع الحيوي والنباتي لعمان، وبناء مستقبل متوازن ومستدام.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
حديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
أما الرسالة التي يهدف إلى إيصالها فهي البحث والاستزراع والعرض والحماية لأنواع النباتات العمانية، من خلال جهود علمية وتجارب تفاعلية ورسائل تثقيفية مبتكرة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
حديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتجمع الحديقة في رحابها ملامح الطبيعة العمانية، بما في ذلك:
الأودية الغنّاء التي تنبض بالحياة.
غابات الضباب في جنوب عمان، بتفرّدها الجغرافي والمناخي.
الصحارى المترامية التي تحتضن نباتات نادرة متكيفة مع أقسى الظروف.
غابات العرعر الواقعة على القمم الجبلية.
السبخات الساحلية التي تزدهر فيها نباتات ملحية خاصة.
وعلى بعد 20 كيلومترًا فقط من مطار مسقط الدولي، تنهض حديقة النباتات العُمانية كواحدة من أكبر الحدائق النباتية على مستوى العالم، والأولى من نوعها في المنطقة، لتكون مركزا متعدد الأبعاد يدمج بين الحفاظ البيئي، والتعليم، والسياحة المستدامة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
حديقة النباتات العمانية.. مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتتفرّد الحديقة بتقديم تجربة حسية متكاملة، تعزّز ارتباط الإنسان بالنبات والطبيعة العمانية، ومن أبرز مرافقها:
مدرجات زراعية مستوحاة من الممارسات العمانية التقليدية وأنظمة الأفلاج.
قبتان بيئيتان تحاكيان أندر النظم البيئية في البلاد.
مسارات مفتوحة ومناطق استراحة للتأمل والاستجمام.
تلفريك يتيح إطلالة بانورامية شاملة على كافة أرجاء الحديقة.
جناح خاص للتعريف بصحارى عمان وخصائصها البيئية.
مساحات ترفيهية و تعليمية مخصصة للأطفال.
متاجر متخصصة بالنباتات ومقاهٍ تقدّم نكهات محلية أصيلة.
وإلى جانب كونها مساحة طبيعية خلابة، تمثل الحديقة منصة للتبادل العلمي والثقافي، بما تضمه من قاعات للمؤتمرات والمعارض، وتجارب طهو وبرامج تعليمية مبتكرة.