https://sarabic.ae/20250501/حديقة-النباتات-العمانية-مشروع-وطني-رائد-يحتفي-بأهم-المقومات-الطبيعية-للسلطنة-صور-1100081325.html

حديقة النباتات العمانية... مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة.. صور

حديقة النباتات العمانية... مشروع وطني رائد يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة.. صور

سبوتنيك عربي

قالت غدينة العيسائية، رئيسة قسم تسويق الفعاليات والمشرفة على مشروع تجهيزات حديقة النباتات العمانية، أن الصوب المعدة بالمشروع مجهزة بشكل تقني ودقيق. 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T13:54+0000

2025-05-01T13:54+0000

2025-05-01T13:54+0000

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وأوضحت في لقاء مع "سبوتنيك"، أن الصوب (دفيئة زراعية) التي تم إعدادها بالمشروع تتلائم بشكل كامل مع البيئات الأساسية.وتابعت: "تمثل حديقة النباتات العمانية مشروعا وطنيا رائدا يحتفي بأهم المقومات الطبيعية للسلطنة، من تنوّع جيولوجي وتضاريس فريدة وبيئات نباتية غنية".وأردفت: "تسعى سلطنة عمان، من خلال المشروع إلى صون هذا الإرث البيئي وتعزيزه للأجيال القادمة، حيث تعد الحديقة تجربة شاملة، تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتمكن الزوار من استكشاف المكونات الطبيعية للسلطنة كما لم يروها من قبل".تأسس هذا المشروع الطموح على يد فريق من الخبراء المحليين والدوليين، ووفق أعلى المعايير العالمية في مجالات التصميم والتخطيط البيئي، بما يضمن تحقيق رؤية مستدامة تعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للبحث والتوعية البيئية.وتعتمد رؤية المشروع على إلهام المجتمع لحماية التنوع الحيوي والنباتي لعمان، وبناء مستقبل متوازن ومستدام.أما الرسالة التي يهدف إلى إيصالها فهي البحث والاستزراع والعرض والحماية لأنواع النباتات العمانية، من خلال جهود علمية وتجارب تفاعلية ورسائل تثقيفية مبتكرة.وتجمع الحديقة في رحابها ملامح الطبيعة العمانية، بما في ذلك:وعلى بعد 20 كيلومترًا فقط من مطار مسقط الدولي، تنهض حديقة النباتات العُمانية كواحدة من أكبر الحدائق النباتية على مستوى العالم، والأولى من نوعها في المنطقة، لتكون مركزا متعدد الأبعاد يدمج بين الحفاظ البيئي، والتعليم، والسياحة المستدامة.وتتفرّد الحديقة بتقديم تجربة حسية متكاملة، تعزّز ارتباط الإنسان بالنبات والطبيعة العمانية، ومن أبرز مرافقها:وإلى جانب كونها مساحة طبيعية خلابة، تمثل الحديقة منصة للتبادل العلمي والثقافي، بما تضمه من قاعات للمؤتمرات والمعارض، وتجارب طهو وبرامج تعليمية مبتكرة.

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