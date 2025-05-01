https://sarabic.ae/20250501/صندوق-النقد-يحذر-مصر-من-خفض-أسعار-الفائدة-وسط-حالة-عدم-اليقين-العالمية-1100066142.html

صندوق النقد يحذر مصر من خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين العالمية

صندوق النقد يحذر مصر من خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين العالمية

سبوتنيك عربي

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا لمصر، داعيًا إياها إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T08:10+0000

2025-05-01T08:10+0000

2025-05-01T08:10+0000

اقتصاد

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

صندوق النقد الدولي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية إن هذا التحذير يأتي بعد أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 2.25%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات.وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد انخفض إلى 13.6% في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ12.8% في فبراير/ شباط، وهو أقل بكثير من ذروته القياسية المسجلة في سبتمبر/ أيلول 2023. ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.50%. في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%.وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ضرورة الحذر في أي قرارات مستقبلية لخفض أسعار الفائدة، بهدف منع ارتفاع التضخم مرة أخرى والحفاظ على استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم.وتتوقع بعض التحليلات أن تستمر مصر في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، بنسبة تتراوح بين 600 و800 نقطة أساس، مما يعزز الحاجة إلى متابعة دقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي.وفي وقت سابق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندًا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أظهرته الدول خلال الفترة الماضية.ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الأفريقية لعام 2025.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، ما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.

https://sarabic.ae/20250430/بينها-مصر-انخفاض-مشتريات-الذهب-في-3-دول-عربية-1100041149.html

https://sarabic.ae/20250429/رئيس-الوزراء-المصري-الفترة-المقبلة-ستشهد-ضخ-استثمارات-من-الكويت-في-مصر-1100005517.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, صندوق النقد الدولي, الأخبار