https://sarabic.ae/20250501/مطار-بغداد-الدولي-يتعرض-لإغلاق-مؤقت-1100088996.html
مطار بغداد الدولي يتعرض لإغلاق مؤقت
مطار بغداد الدولي يتعرض لإغلاق مؤقت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إغلاق مطار بغداد الدولي "بشكل مؤقت"، نتيجة تدهور الأحوال الجوية بسبب عاصفة غبارية اجتاحت العاصمة. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإغلاق شمل حركة الطائرات المغادرة والهابطة"، مشيرًا إلى أن "القرار اتُخذ حفاظًا على سلامة الملاحة الجوية".وأكد الصافي أن "الإغلاق سيستمر لمدة ساعة فقط، على أن تستأنف الرحلات الجوية فور تحسن الطقس وعودة مدى الرؤية إلى المستويات الآمنة".ورغم الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي، شدد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، على أن "المجال الجوي العراقي لا يزال مفتوحًا، وأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي في باقي المطارات".وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ مساء اليوم الخميس، موجة غبار كثيفة، تسببت في تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الوقائي.
https://sarabic.ae/20250429/مصر-تحذيرات-من-رياح-محملة-بالأتربة-تضرب-القاهرة-وشمال-الصعيد-1099989386.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مطار بغداد الدولي يتعرض لإغلاق مؤقت
16:06 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 16:07 GMT 01.05.2025)
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إغلاق مطار بغداد الدولي "بشكل مؤقت"، نتيجة تدهور الأحوال الجوية بسبب عاصفة غبارية اجتاحت العاصمة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة
الأنباء العراقية (واع)، أن "الإغلاق شمل حركة الطائرات المغادرة والهابطة"، مشيرًا إلى أن "القرار اتُخذ حفاظًا على سلامة الملاحة الجوية".
وأكد الصافي أن "الإغلاق سيستمر لمدة ساعة فقط، على أن تستأنف الرحلات الجوية فور تحسن الطقس وعودة مدى الرؤية إلى المستويات الآمنة".
ورغم الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي، شدد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، على أن "المجال الجوي العراقي لا يزال مفتوحًا، وأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي في باقي المطارات".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ مساء اليوم الخميس، موجة غبار كثيفة، تسببت في تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الوقائي.