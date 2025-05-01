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مطار بغداد الدولي يتعرض لإغلاق مؤقت
مطار بغداد الدولي يتعرض لإغلاق مؤقت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إغلاق مطار بغداد الدولي "بشكل مؤقت"، نتيجة تدهور الأحوال الجوية بسبب عاصفة غبارية اجتاحت العاصمة. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T16:06+0000
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإغلاق شمل حركة الطائرات المغادرة والهابطة"، مشيرًا إلى أن "القرار اتُخذ حفاظًا على سلامة الملاحة الجوية".وأكد الصافي أن "الإغلاق سيستمر لمدة ساعة فقط، على أن تستأنف الرحلات الجوية فور تحسن الطقس وعودة مدى الرؤية إلى المستويات الآمنة".ورغم الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي، شدد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، على أن "المجال الجوي العراقي لا يزال مفتوحًا، وأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي في باقي المطارات".وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ مساء اليوم الخميس، موجة غبار كثيفة، تسببت في تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الوقائي.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مطار بغداد الدولي يتعرض لإغلاق مؤقت

16:06 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 16:07 GMT 01.05.2025)
© AP Photo / Khalid Mohammedمطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Khalid Mohammed
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إغلاق مطار بغداد الدولي "بشكل مؤقت"، نتيجة تدهور الأحوال الجوية بسبب عاصفة غبارية اجتاحت العاصمة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإغلاق شمل حركة الطائرات المغادرة والهابطة"، مشيرًا إلى أن "القرار اتُخذ حفاظًا على سلامة الملاحة الجوية".
وأكد الصافي أن "الإغلاق سيستمر لمدة ساعة فقط، على أن تستأنف الرحلات الجوية فور تحسن الطقس وعودة مدى الرؤية إلى المستويات الآمنة".
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ورغم الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي، شدد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، على أن "المجال الجوي العراقي لا يزال مفتوحًا، وأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي في باقي المطارات".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ مساء اليوم الخميس، موجة غبار كثيفة، تسببت في تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الوقائي.
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