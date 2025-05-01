https://sarabic.ae/20250501/مقتل-لبنانيين-بغارتين-إسرائليتين-على-جنوب-لبنان-1100075916.html
مقتل لبنانيين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
مقتل لبنانيين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف بغارتين بلدة ميس الجبل، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات وقتلى. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T12:56+0000
2025-05-01T12:56+0000
2025-05-01T12:56+0000
لبنان
إسرائيل
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وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الغارتين اللتين نفذتهما مسيرتان إسرائيليتان، استهدفتا سيارتين في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان، أدت إلى سقوط قتيلين وأصابة اثنين بجروح.وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن القتيل جراء الغارة الإسرائيلية الثانية في بلدة ميس الجبل هو عنصر في الدفاع المدني.ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن الجيش الإسرائيلي قتل عنصرًا من "حزب الله"، جنوبي لبنان.الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال الخمس
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل
مقتل لبنانيين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف بغارتين بلدة ميس الجبل، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات وقتلى.
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الغارتين اللتين نفذتهما مسيرتان إسرائيليتان، استهدفتا سيارتين في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان، أدت إلى سقوط قتيلين وأصابة اثنين بجروح.
وأفادت وسائل الإعلام بمقتل مواطنين لبنانيين، وإصابة ثلاثة أشخاص، بينهم سوري، جراء غارتين منفصلتين نفذتهما مسيّرات إسرائيلية استهدفتا سيارتين في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان.
وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن القتيل جراء الغارة الإسرائيلية الثانية في بلدة ميس الجبل هو عنصر في الدفاع المدني.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن الجيش الإسرائيلي قتل عنصرًا من "حزب الله"، جنوبي لبنان.