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من هو دفع الله الحاج علي عثمان رئيس الوزراء السوداني الجديد؟
من هو دفع الله الحاج علي عثمان رئيس الوزراء السوداني الجديد؟
سبوتنيك عربي
أمر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، بإجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة السودانية، حيث قرر تعيين السفير دفع الله الحاج علي وزيرا... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T12:17+0000
2025-05-01T12:17+0000
العالم العربي
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واستعرض موقع "المشهد السوداني" أبرز محطات مسيرة دفع الله الحاج، وهو دبلوماسي سوداني بارز، بدأ مسيرته المهنية عام 1980. وقد شغل خلال مسيرته الطويلة مناصب دبلوماسية رفيعة، منها تمثيل السودان كسفير في عدة دول، بينها فرنسا وباكستان والسعودية، بالإضافة إلى تمثيل بلاده في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.المسيرة التعليميةحصل دفع الله الحاج علي عثمان على درجة البكالوريوس من جامعة الخرطوم عام 1978، ليكون ذلك بداية تكوينه الأكاديمي قبل انطلاقته في المجال الدبلوماسي.المسيرة السياسية والدبلوماسيةبدأ دفع الله مسيرته العملية عام 1980، بالانضمام إلى وزارة الخارجية السودانية، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح أحد أبرز الوجوه الدبلوماسية في البلاد، وذلك بعدما اكتسب خبرة واسعة تجاوزت أربعة عقود في العمل السياسي والدبلوماسي.وتقلد خلال مسيرته عدداً من المناصب الاستراتيجية داخل السودان وخارجه، حيث عمل سفيراً للسودان في جمهورية باكستان الإسلامية ودولة الفاتيكان، كما انضم إلى بعثة السودان الدائمة في جنيف، ثم عمل في سفارة السودان في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية.ومن بين المحطات البارزة في مسيرته، توليه منصب المندوب الدائم للسودان لدى منظمة التعاون الإسلامي، ثم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2016، عُيّن سفيراً للسودان لدى فرنسا، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2020.وفي عام 2019، تقدم بطلب للتقاعد المبكر، إلا أنه عاد إلى السلك الدبلوماسي بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث كُلّف بمهام خاصة قبل أن يعيّن وكيلاً لوزارة الخارجية عام 2022، وهو المنصب الذي شغله حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.شغل دفع الله في عام 2023، منصب المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة، حيث زار عدة دول في الإقليم وحول العالم لتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة الملفات الإقليمية. وفي عام 2024، عُيّن سفيراً للسودان لدى المملكة العربية السعودية، قبل أن يُعلن في نهاية أبريل/نيسان 2025 عن تعيينه وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، مع تكليفه رسمياً بمهام رئيس الوزراء.أبرز المناصب التي تولاهاشغل دفع الله الحاج علي عثمان العديد من المناصب الرفيعة، منها سفير السودان لدى باكستان والفاتيكان، والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسفير السودان في فرنسا بين عامي 2016 و2020. كما مثل بلاده كالمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة من 2010 إلى 2013، وتولى منصب وكيل وزارة الخارجية بين 2021 و2023، قبل أن يصبح مبعوثاً خاصاً لرئيس مجلس السيادة عام 2023.
https://sarabic.ae/20250430/البرهان-يجري-تعديلات-في-الحكومة-تشمل-رئاسة-الوزراء-ووزارة-الخارجية-1100047559.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

من هو دفع الله الحاج علي عثمان رئيس الوزراء السوداني الجديد؟

12:17 GMT 01.05.2025
© Photoدفع الله الحاج علي، رئيس الوزراء السوداني
دفع الله الحاج علي، رئيس الوزراء السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Photo
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أمر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، بإجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة السودانية، حيث قرر تعيين السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء.
واستعرض موقع "المشهد السوداني" أبرز محطات مسيرة دفع الله الحاج، وهو دبلوماسي سوداني بارز، بدأ مسيرته المهنية عام 1980. وقد شغل خلال مسيرته الطويلة مناصب دبلوماسية رفيعة، منها تمثيل السودان كسفير في عدة دول، بينها فرنسا وباكستان والسعودية، بالإضافة إلى تمثيل بلاده في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

المسيرة التعليمية

حصل دفع الله الحاج علي عثمان على درجة البكالوريوس من جامعة الخرطوم عام 1978، ليكون ذلك بداية تكوينه الأكاديمي قبل انطلاقته في المجال الدبلوماسي.

المسيرة السياسية والدبلوماسية

بدأ دفع الله مسيرته العملية عام 1980، بالانضمام إلى وزارة الخارجية السودانية، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح أحد أبرز الوجوه الدبلوماسية في البلاد، وذلك بعدما اكتسب خبرة واسعة تجاوزت أربعة عقود في العمل السياسي والدبلوماسي.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
البرهان يجري تعديلات في الحكومة السودانية تشمل رئاسة الوزراء والخارجية
أمس, 14:48 GMT
وتقلد خلال مسيرته عدداً من المناصب الاستراتيجية داخل السودان وخارجه، حيث عمل سفيراً للسودان في جمهورية باكستان الإسلامية ودولة الفاتيكان، كما انضم إلى بعثة السودان الدائمة في جنيف، ثم عمل في سفارة السودان في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية.
ومن بين المحطات البارزة في مسيرته، توليه منصب المندوب الدائم للسودان لدى منظمة التعاون الإسلامي، ثم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2016، عُيّن سفيراً للسودان لدى فرنسا، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2020.
وفي عام 2019، تقدم بطلب للتقاعد المبكر، إلا أنه عاد إلى السلك الدبلوماسي بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث كُلّف بمهام خاصة قبل أن يعيّن وكيلاً لوزارة الخارجية عام 2022، وهو المنصب الذي شغله حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
مدير الكشف الأثري بالسودان يكشف لـ"سبوتنيك" حجم الدمار الذي لحق بالآثار والمتاحف نتيجة للحرب
23 أبريل, 18:59 GMT
شغل دفع الله في عام 2023، منصب المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة، حيث زار عدة دول في الإقليم وحول العالم لتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة الملفات الإقليمية. وفي عام 2024، عُيّن سفيراً للسودان لدى المملكة العربية السعودية، قبل أن يُعلن في نهاية أبريل/نيسان 2025 عن تعيينه وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، مع تكليفه رسمياً بمهام رئيس الوزراء.

أبرز المناصب التي تولاها

شغل دفع الله الحاج علي عثمان العديد من المناصب الرفيعة، منها سفير السودان لدى باكستان والفاتيكان، والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسفير السودان في فرنسا بين عامي 2016 و2020. كما مثل بلاده كالمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة من 2010 إلى 2013، وتولى منصب وكيل وزارة الخارجية بين 2021 و2023، قبل أن يصبح مبعوثاً خاصاً لرئيس مجلس السيادة عام 2023.
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