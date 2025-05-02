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البيت الأبيض: ترامب يقترح تخفيض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
البيت الأبيض: ترامب يقترح تخفيض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
سبوتنيك عربي
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في مشروع ميزانية السنة المالية لعام 2026، تخفيض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T16:26+0000
2025-05-02T16:26+0000
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ووفقا لمشروع الموازنة، الذي نشره البيت الأبيض، يشير المشروع إلى تخفيضات في بنود الإنفاق السابقة من قبل العديد من الوزارات، إذ كانت وزارة الصحة من بين الاستثناءات، حيث طلبت 0.5 مليار دولار لبرنامج الصحة العامة، وسيتم تخفيض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمقدار 2.46 مليار دولار، وسيتم تخفيض ميزانية وزارة التعليم، التي يخطط الرئيس الأمريكي، حسب قوله، لإغلاقها، بمقدار 4 مليارات دولار.واقترح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، زيادة في ميزانية البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بمقدار 113.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن "الدفعة الأولى ستكون لتطوير نظام "القبة الذهبية" للدرع الصاروخية، وتمويل تصنيع مقاتلات "إف-47" من الجيل الجديد، إضافة إلى تطوير القدرات النووية".ووفقا لمسودة اقتراح من البيت الأبيض إلى الكونغرس، يُقترح زيادة ميزانية البنتاغون بنسبة 13 بالمئة لتحقيق أهداف "الردع من خلال القوة"، وستستخدم الأموال في "الدفعة الأولى لتطوير ونشر نظام "القبة الذهبية" للدرع الصاروخية"، و"دعم هيمنة الولايات المتحدة في الفضاء"، وتمويل تصنيع مقاتلات "إف-47"، وحماية الحدود الأمريكية من الغزو، وتحديث نظام الردع النووي وزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 3.8 بالمئة.وأوضحت الوسائل أن "عجز الموازنة الأمريكية يأتي بزيادة نحو 8% عن العام السابق 2023، بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام".
https://sarabic.ae/20250502/ترامب-يسد-ثغرة-الشحن-الرخيص-من-الصين-1100105773.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

البيت الأبيض: ترامب يقترح تخفيض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

16:26 GMT 02.05.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
تابعنا عبر
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في مشروع ميزانية السنة المالية لعام 2026، تخفيض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنحو 2.5 مليار دولار، ووزارة التربية والتعليم بنحو 4 مليارات دولار، وطلب 44 مليار دولار إضافية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ووفقا لمشروع الموازنة، الذي نشره البيت الأبيض، يشير المشروع إلى تخفيضات في بنود الإنفاق السابقة من قبل العديد من الوزارات، إذ كانت وزارة الصحة من بين الاستثناءات، حيث طلبت 0.5 مليار دولار لبرنامج الصحة العامة، وسيتم تخفيض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمقدار 2.46 مليار دولار، وسيتم تخفيض ميزانية وزارة التعليم، التي يخطط الرئيس الأمريكي، حسب قوله، لإغلاقها، بمقدار 4 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح ترامب تخفيض ميزانية وكالة الأمن السيبراني الأمريكية بمقدار 491 مليون دولار، ويقترح البيت الأبيض أخذ أكثر من مليار دولار من المؤسسات الأمنية، مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات.

واقترح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، زيادة في ميزانية البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بمقدار 113.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن "الدفعة الأولى ستكون لتطوير نظام "القبة الذهبية" للدرع الصاروخية، وتمويل تصنيع مقاتلات "إف-47" من الجيل الجديد، إضافة إلى تطوير القدرات النووية".
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ووفقا لمسودة اقتراح من البيت الأبيض إلى الكونغرس، يُقترح زيادة ميزانية البنتاغون بنسبة 13 بالمئة لتحقيق أهداف "الردع من خلال القوة"، وستستخدم الأموال في "الدفعة الأولى لتطوير ونشر نظام "القبة الذهبية" للدرع الصاروخية"، و"دعم هيمنة الولايات المتحدة في الفضاء"، وتمويل تصنيع مقاتلات "إف-47"، وحماية الحدود الأمريكية من الغزو، وتحديث نظام الردع النووي وزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 3.8 بالمئة.

وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن عجز الميزانية الأمريكية سجل 1,8 تريليون دولار، خلال العام الحالي 2024.

وأوضحت الوسائل أن "عجز الموازنة الأمريكية يأتي بزيادة نحو 8% عن العام السابق 2023، بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام".
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