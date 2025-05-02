https://sarabic.ae/20250502/الخارجية-الروسية-أبواب-القرم-مفتوحة-أمام-السياح-الأجانب-1100101599.html
الخارجية الروسية: أبواب القرم مفتوحة أمام السياح الأجانب
الخارجية الروسية: أبواب القرم مفتوحة أمام السياح الأجانب
سبوتنيك عربي
أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية في سيمفروبول، أرتيم بيريزوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن أبواب شبه جزيرة القرم الروسية، مفتوحة على مصراعيها أمام السياح الأجانب. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T06:48+0000
2025-05-02T06:48+0000
2025-05-02T06:48+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
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وقال بيريزوفسكي إن "شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام السياح الأجانب، الذين لا يتأثرون بالدعاية الغربية، ويريدون أن يروا بأعينهم كيف تتطور شبه الجزيرة وكيف تعيش، وأن المعلومات الواردة في بعض وسائل الإعلام المتحيزة لا تتوافق مع الواقع".وبحسب قوله، بالنسبة لروسيا لا توجد دول غير صديقة، بل حكومات غير صديقة فقط.وعادت شبه جزيرة القرم لبلدها الأم روسيا، في مارس/آذار 2014 بعد استفتاء أعقب الانقلاب في أوكرانيا.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتدعم العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.من جانبها، أكدت القيادة الروسية مراراً وتكراراً أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا بالوسائل الديمقراطية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور
https://sarabic.ae/20250428/ترامب-يقول-إنه-يعتقد-أن-زيلينسكي-مستعد-للتخلي-عن-شبه-جزيرة-القرم-1099949648.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية
الخارجية الروسية: أبواب القرم مفتوحة أمام السياح الأجانب
أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية في سيمفروبول، أرتيم بيريزوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن أبواب شبه جزيرة القرم الروسية، مفتوحة على مصراعيها أمام السياح الأجانب.
وقال بيريزوفسكي إن "شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام السياح الأجانب، الذين لا يتأثرون بالدعاية الغربية، ويريدون أن يروا بأعينهم كيف تتطور شبه الجزيرة وكيف تعيش، وأن المعلومات الواردة في بعض وسائل الإعلام المتحيزة لا تتوافق مع الواقع".
وبحسب قوله، بالنسبة لروسيا لا توجد دول غير صديقة، بل حكومات غير صديقة فقط.
وأضاف بيريزوفسكي: "سكان القرم ودودون للغاية ومضيافون، ومن يرغب في رؤية ذلك بنفسه لن يخطئ أو يخيب أمله".
وعادت شبه جزيرة القرم لبلدها الأم روسيا، في مارس/آذار 2014 بعد استفتاء أعقب الانقلاب في أوكرانيا.
وفي الاستفتاء، صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتدعم العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.
من جانبها، أكدت القيادة الروسية مراراً وتكراراً أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا بالوسائل الديمقراطية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".