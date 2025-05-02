https://sarabic.ae/20250502/السعودية-ترفض-اعتداءات-إسرائيل-على-سوريا-وتحذر-من-التداعيات-الإقليمية-1100110114.html

السعودية ترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا وتحذر من التداعيات الإقليمية

السعودية ترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا وتحذر من التداعيات الإقليمية

سبوتنيك عربي

حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات الإقليمية للاعتداءات التي تنفذها إسرائيل في سوريا، وخاصة استهدافها لمحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T14:39+0000

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وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن "المملكة تدين بأشد العبارات استهداف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها".وتابعت: "نشدد على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة".ولفتت الخارجية السعودية إلى أن "استمرار الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تقود إلى مفاقمة مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مهاجمة إسرائيل لهدف بالقرب من القصر الرئاسي السوري في دمشق، وتعهد بحماية الدروز في سوريا، وهي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل هجوما على سوريا خلال يومين لذات السبب.وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق".وأضافت، في بيان لها: "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

https://sarabic.ae/20250502/الرئاسة-السورية-القصف-الإسرائيلي-قرب-القصر-الرئاسي-تصعيد-خطير-1100107760.html

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