السعودية ترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا وتحذر من التداعيات الإقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
08:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
10:29 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
هل سيتمكن ترامب من تحويل بلاده من تجمع للشركات إلى دولة وطنية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:28 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
حرب النازيين على الأديان ودور الكنيسة الارثوذوكسية الروسية في مواجهة العدوان الألماني
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توتر في إسرائيل بعد حديث نتنياهو بأن الانتصار في غزة أهم من إعادة المحتجزين، والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250502/السعودية-ترفض-اعتداءات-إسرائيل-على-سوريا-وتحذر-من-التداعيات-الإقليمية-1100110114.html
السعودية ترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا وتحذر من التداعيات الإقليمية
السعودية ترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا وتحذر من التداعيات الإقليمية
سبوتنيك عربي
حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات الإقليمية للاعتداءات التي تنفذها إسرائيل في سوريا، وخاصة استهدافها لمحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T14:39+0000
2025-05-02T14:39+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن "المملكة تدين بأشد العبارات استهداف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها".وتابعت: "نشدد على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة".ولفتت الخارجية السعودية إلى أن "استمرار الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تقود إلى مفاقمة مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مهاجمة إسرائيل لهدف بالقرب من القصر الرئاسي السوري في دمشق، وتعهد بحماية الدروز في سوريا، وهي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل هجوما على سوريا خلال يومين لذات السبب.وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق".وأضافت، في بيان لها: "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
https://sarabic.ae/20250502/الرئاسة-السورية-القصف-الإسرائيلي-قرب-القصر-الرئاسي-تصعيد-خطير-1100107760.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم

السعودية ترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا وتحذر من التداعيات الإقليمية

14:39 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات الإقليمية للاعتداءات التي تنفذها إسرائيل في سوريا، وخاصة استهدافها لمحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن "المملكة تدين بأشد العبارات استهداف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها".
وتابعت: "نشدد على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة".
ولفتت الخارجية السعودية إلى أن "استمرار الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تقود إلى مفاقمة مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مهاجمة إسرائيل لهدف بالقرب من القصر الرئاسي السوري في دمشق، وتعهد بحماية الدروز في سوريا، وهي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل هجوما على سوريا خلال يومين لذات السبب.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير
12:31 GMT
وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق".

واعتبرت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.

وأضافت، في بيان لها: "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала