https://sarabic.ae/20250502/لحظة-نجاة-ركاب-طائرة-مروحية-بعد-سقوطها-في-البحر-فيديو-1100102388.html
لحظة نجاة ركاب طائرة مروحية بعد سقوطها في البحر... فيديو
لحظة نجاة ركاب طائرة مروحية بعد سقوطها في البحر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، نجاة 3 أشخاص من الموت، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم وسقوطها في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا جنوبي البلاد. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T08:04+0000
2025-05-02T08:04+0000
2025-05-02T08:04+0000
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ذكرت الشرطة الأسترالية في تقرير لها، صباح اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة بعد نجاتهم من موت محقق إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم.وأفادت شرطة فيكتوريا الواقعة جنوب شرقي أستراليا أن المروحية التي أقلت المواطنين الثلاثة سقطت في بلدة بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي ملبورن.وأشار بيان الشرطة إلى نجاح الأشخاص الثلاثة في الوصول إلى الشاطئ، وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ.بينما جرى نقل رجل وامرأة جوا إلى مستشفى قريب بعد تعرضهما لإصابات خطيرة، وتم نقل رجل آخر أصيب أيضا بجروح خطيرة إلى مستشفى آخر.ونوه البيان إلى أنه لم يجر تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بحادث تحطم الطائرة وبأن مكتب سلامة النقل الأسترالي سيحقق في الحادث بمساعدة الشرطة.
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نادي الفيديو, أستراليا, الأخبار
نادي الفيديو, أستراليا, الأخبار
لحظة نجاة ركاب طائرة مروحية بعد سقوطها في البحر... فيديو
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، نجاة 3 أشخاص من الموت، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم وسقوطها في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا جنوبي البلاد.
ذكرت الشرطة الأسترالية في تقرير لها، صباح اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة بعد نجاتهم من موت محقق إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم.
وأفادت شرطة فيكتوريا الواقعة جنوب شرقي أستراليا أن المروحية التي أقلت المواطنين الثلاثة سقطت في بلدة بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي ملبورن
.
وأشار بيان الشرطة إلى نجاح الأشخاص الثلاثة في الوصول إلى الشاطئ، وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ.
بينما جرى نقل رجل وامرأة جوا إلى مستشفى قريب بعد تعرضهما لإصابات خطيرة، وتم نقل رجل آخر أصيب أيضا بجروح خطيرة إلى مستشفى آخر.
ونوه البيان إلى أنه لم يجر تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بحادث تحطم الطائرة وبأن مكتب سلامة النقل الأسترالي
سيحقق في الحادث بمساعدة الشرطة.