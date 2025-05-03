https://sarabic.ae/20250503/ترامب-ينشر-صورة-له-وهو-يرتدي-زي-بابا-الفاتيكان-1100124014.html
ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان
ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان
سبوتنيك عربي
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، صورة وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T07:50+0000
2025-05-03T07:50+0000
2025-05-03T07:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
دونالد ترامب
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وآثارت الصورة التي نشرها ترامب عبر حسابه على "إنستغرام"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، ردود أفعال تنوعت بين من أثنى على الحس الساخر للرئيس ترامب، بينما انتقده آخرون لتناوله الفاتيكان وشخصية رئيسها بهذه الصورة.وكان ترامب قد قال لأحد الصحفيين الأسبوع الماضي مازحا ردا على سؤال حول توقعاته بشأن البابا الجديد للفاتيكان "أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول".وقام الفاتيكان، أمس الجمعة، بتثبيت مدخنة فوق سقف كنيسة سيستينا استعدادا لانعقاد مجمع الكرادلة الذي سيبدأ في 7 مايو/ آيار الجاري من أجل انتخاب بابا جديد.وفي نهاية كل جلسة تصويت للكرادلة المجتمعين داخل الكنيسة، تحرق بطاقات الاقتراع في موقد، ثم يتصاعد من المدخنة التي يمكن رؤيتها من ساحة القديس بطرس، الدخان الأسود في حال لم يتم انتخاب خلف للبابا، أما في حال تصاعد الدخان الأبيض فهذا يشير الى أنه بات للكنيسة الكاثوليكية حبرا أعظم جديدا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان
07:50 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 07:57 GMT 03.05.2025)
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، صورة وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان.
وآثارت الصورة التي نشرها ترامب عبر حسابه على "إنستغرام"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، ردود أفعال تنوعت بين من أثنى على الحس الساخر للرئيس ترامب، بينما انتقده آخرون لتناوله الفاتيكان وشخصية رئيسها بهذه الصورة.
وكان ترامب قد قال لأحد الصحفيين الأسبوع الماضي مازحا ردا على سؤال حول توقعاته بشأن البابا الجديد للفاتيكان
"أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول".
وقام الفاتيكان، أمس الجمعة، بتثبيت مدخنة فوق سقف كنيسة سيستينا استعدادا لانعقاد مجمع الكرادلة الذي سيبدأ في 7 مايو/ آيار الجاري من أجل انتخاب بابا جديد.
وفي نهاية كل جلسة تصويت للكرادلة المجتمعين داخل الكنيسة، تحرق بطاقات الاقتراع في موقد، ثم يتصاعد من المدخنة التي يمكن رؤيتها من ساحة القديس بطرس، الدخان الأسود في حال لم يتم انتخاب خلف للبابا، أما في حال تصاعد الدخان الأبيض فهذا يشير الى أنه بات للكنيسة الكاثوليكية حبرا أعظم جديدا.