https://sarabic.ae/20250503/تقارير-إيرانية-تنفي-تعرض-محطة-كهرباء-في-كرج-غرب-طهران-لهجوم-أجنبي-1100140771.html

تقارير إيرانية تنفي تعرض محطة كهرباء في كرج غرب طهران لهجوم أجنبي

تقارير إيرانية تنفي تعرض محطة كهرباء في كرج غرب طهران لهجوم أجنبي

سبوتنيك عربي

نفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، التقارير التي تحدثت عن تعرض محطة كهرباء في كرج غرب طهران لهجوم أجنبي. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T21:23+0000

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2025-05-03T21:23+0000

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وقالت وكالة "تسنيم"، إنه "لا صحة لهذه الأنباء"، في وقت قال التلفزيون الإيراني إن "حريق اندلع في معمل للورق المقوى في مدينة كرج غرب طهران".وأضاف أن "انقطاع الكهرباء في مناطق من المدينة ناجم عن عاصفة ضخمة ضربت المدينة قبل نحو ساعة"، مؤكدا أن "فرق الإمداد تعمل بسرعة لإعادة الأمور إلى طبيعتها".وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أفاد الأسبوع الماضي، بوقوع انفجار في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.وبينما رجحت وسائل إعلام أمريكية أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس الإيرانية ناجمًا عن وقود صاروخي صلب، إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي أكد، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنه لم تكن هناك أي شحنة مرتبطة باستخدامات عسكرية في نطاق حادث حريق ميناء "شهيد رجائي" جنوبي البلاد، موضحًا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إرسال طائرتين إلى إيران للمساعدة في جهود الإنقاذ وإخماد الحريق بميناء "شهيد رجائي"، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكانت السفارة الروسية في طهران، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن روسيا سترسل عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية ومزودة بفرق محترفة، إلى إيران للمساعدة في إخماد الحريق في ميناء "شهيد رجائي".وبوقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة.

https://sarabic.ae/20250429/طائرات-روسية-تسهم-في-إخماد-حرائق-ميناء-رجائي-الإيراني-فيديو-1099988840.html

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