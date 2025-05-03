https://sarabic.ae/20250503/دولة-عربية-تعلن-عن-تعرضها-لـهجمة-إعلامية-عنيفة-منذ-أغسطس-2024-لتعطيل-مسيرتها-التنموية-1100131405.html
دولة عربية تعلن عن تعرضها لـ"هجمة إعلامية عنيفة" منذ أغسطس 2024 لتعطيل مسيرتها التنموية
دولة عربية تعلن عن تعرضها لـ"هجمة إعلامية عنيفة" منذ أغسطس 2024 لتعطيل مسيرتها التنموية
سبوتنيك عربي
أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أنها تتعرض منذ شهر أغسطس/ آب الماضي لهجمة إعلامية عنيفة ومتعددة الأشكال، تهدف إلى تشويه صورتها، وعرقلة مسارها التنموي، من خلال... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T14:46+0000
2025-05-03T14:46+0000
2025-05-03T14:46+0000
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ودعا وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، بالعاصمة الجزائر، إلى توحيد الجهود ضمن "جبهة إعلامية موحدة" للتصدي لما وصفه بـ"العدوان الإعلامي الصارخ"، مشيرا إلى تفاعل الأسرة الإعلامية الوطنية مع هذا التوجه، كما ظهر في اللقاءات الجهوية التي نُظّمت في وهران، قسنطينة، ورقلة، والجزائر العاصمة، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.ونوّه مزيان بوعي الإعلاميين بحجم التحديات الراهنة، وحرصهم على تقليص الفجوة الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية، بما في ذلك استخدام تطبيقات "الذكاء الاصطناعي" في العمل الإعلامي.كما شدد على أهمية الورش الحالية والمستقبلية للنهوض بالمنظومة الإعلامية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التدفقات الإعلامية العدائية، خاصة من الجهات التي وصفها بـ"الأبواق المأجورة".وفي ختام كلمته، هنأ وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، متمنيا لهم المزيد من التألق والاحترافية، في ظل الالتزام بحرية التعبير وصدق المعلومة.
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
دولة عربية تعلن عن تعرضها لـ"هجمة إعلامية عنيفة" منذ أغسطس 2024 لتعطيل مسيرتها التنموية
أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أنها تتعرض منذ شهر أغسطس/ آب الماضي لهجمة إعلامية عنيفة ومتعددة الأشكال، تهدف إلى تشويه صورتها، وعرقلة مسارها التنموي، من خلال ترويج أخبار كاذبة ومضللة.
ودعا وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، بالعاصمة الجزائر، إلى توحيد الجهود ضمن "جبهة إعلامية موحدة" للتصدي لما وصفه بـ"العدوان الإعلامي الصارخ"، مشيرا إلى تفاعل الأسرة الإعلامية الوطنية مع هذا التوجه، كما ظهر في اللقاءات الجهوية التي نُظّمت في وهران، قسنطينة، ورقلة، والجزائر العاصمة، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
ونوّه مزيان بوعي الإعلاميين بحجم التحديات الراهنة، وحرصهم على تقليص الفجوة الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية، بما في ذلك استخدام تطبيقات "الذكاء الاصطناعي
" في العمل الإعلامي.
14 سبتمبر 2024, 10:45 GMT
كما شدد على أهمية الورش الحالية والمستقبلية للنهوض بالمنظومة الإعلامية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التدفقات الإعلامية العدائية، خاصة من الجهات التي وصفها بـ"الأبواق المأجورة".
وفي ختام كلمته، هنأ وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، متمنيا لهم المزيد من التألق والاحترافية، في ظل الالتزام بحرية التعبير وصدق المعلومة.