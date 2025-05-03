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محكمة مصرية تعاقب إسرائيليين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات بسبب جريمة ارتكبوها في طابا
محكمة مصرية تعاقب إسرائيليين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات بسبب جريمة ارتكبوها في طابا
سبوتنيك عربي
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس إسرائيليين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهما بالاعتداء على 3 من عمال فندق في طابا. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T20:06+0000
2025-05-03T20:06+0000
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وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، بأن محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، قضت بمعاقبة إسرائيليين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات بعد تعديهما على 3 من عمال فندق في طابا وتكسير جزء من محتوياته، لتعاطيهما مشروبا كحوليا ورفضهما دفع الثمن.تعود أحداث الواقعة إلى الثلاثين من شهر آب/أغسطس 2024، عندما طلب المتهمان الحصول على مشروبات كحولية ورفضا دفع الحساب بدعوى أن الحجز الخاص بالفندق يشمل جميع المشروبات والمأكولات على غير الحقيقة لعدم دفع حساب المشروبات التى تناولوها.فيما قاما بالاعتداء على المجنى عليهم من عمال الفندق الذي يقع بسيناء، بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألمنيوم، واستخدما في الضرب زجاجات المشروبات الكحولية مما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة.تم إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة التى انتقلت على الفور لمكان الواقعة، وتبين أن المتهمان من "عرب إسرائيل" ويحملون الجنسية الإسرائيلية، وهما نزلاء بالفندق.في وقت تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لعمل الإسعافات الأولية، حيث أصيب أحد العمال بكسر بالجمجمة، وإصابة الآخرين بجروح بالرأس والحاجب والرقبة ويستدعى علاجهم أكثر من 21 يوما.واتهم الإسرائيليان بموجب جهات التحقيق بمدينة نويبع الواقعة بشبه جزيرة سيناء المصرية، بعدة تهم منها استخدام العنف وترويع المواطنين وإلحاق الأذى بالعاملين بالفندق والإضرار بممتلكات الفندق والحصول على خدمة غير مدفوعة التكلفة والتسبب فى عاهة لأحد المصابين.
https://sarabic.ae/20250412/تقرير-عشرات-الآلاف-من-السياح-الإسرائيليين-يقصدون-سيناء-رغم-التحذيرات-الأمنية--1099468063.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

محكمة مصرية تعاقب إسرائيليين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات بسبب جريمة ارتكبوها في طابا

20:06 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس إسرائيليين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهما بالاعتداء على 3 من عمال فندق في طابا.
وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، بأن محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، قضت بمعاقبة إسرائيليين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات بعد تعديهما على 3 من عمال فندق في طابا وتكسير جزء من محتوياته، لتعاطيهما مشروبا كحوليا ورفضهما دفع الثمن.
مناظر عامة للمدن العربية - شرم الشيخ، مصر فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
تقرير: عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يقصدون سيناء رغم التحذيرات الأمنية
12 أبريل, 07:07 GMT
تعود أحداث الواقعة إلى الثلاثين من شهر آب/أغسطس 2024، عندما طلب المتهمان الحصول على مشروبات كحولية ورفضا دفع الحساب بدعوى أن الحجز الخاص بالفندق يشمل جميع المشروبات والمأكولات على غير الحقيقة لعدم دفع حساب المشروبات التى تناولوها.
فيما قاما بالاعتداء على المجنى عليهم من عمال الفندق الذي يقع بسيناء، بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألمنيوم، واستخدما في الضرب زجاجات المشروبات الكحولية مما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة.
تم إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة التى انتقلت على الفور لمكان الواقعة، وتبين أن المتهمان من "عرب إسرائيل" ويحملون الجنسية الإسرائيلية، وهما نزلاء بالفندق.
في وقت تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لعمل الإسعافات الأولية، حيث أصيب أحد العمال بكسر بالجمجمة، وإصابة الآخرين بجروح بالرأس والحاجب والرقبة ويستدعى علاجهم أكثر من 21 يوما.
واتهم الإسرائيليان بموجب جهات التحقيق بمدينة نويبع الواقعة بشبه جزيرة سيناء المصرية، بعدة تهم منها استخدام العنف وترويع المواطنين وإلحاق الأذى بالعاملين بالفندق والإضرار بممتلكات الفندق والحصول على خدمة غير مدفوعة التكلفة والتسبب فى عاهة لأحد المصابين.
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