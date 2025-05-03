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نتنياهو: حان الوقت لكي تتوقف قطر عن اللعب على كلا الجانبين في مفاوضات المحتجزين
نتنياهو: حان الوقت لكي تتوقف قطر عن اللعب على كلا الجانبين في مفاوضات المحتجزين
سبوتنيك عربي
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، قطر وهي إحدى الدول الثلاث التي تتوسط بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في محادثات الإفراج عن... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T21:00+0000
2025-05-03T21:00+0000
بنيامين نتنياهو
قطر
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وكتب مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "إن إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وبعد فظائع السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عرّف رئيس الوزراء نتنياهو حرب الفداء بأنها حرب بين الحضارة والهمجية".وتابع: "لقد حان الوقت لقطر لكي تتوقف عن التلاعب بالرأيين بخطابها المزدوج، وأن تقرر ما إذا كانت تقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية "حماس". ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة".يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم قطر في فبراير/ شباط 2025 بأنها تحرض العالم العربي والإسلامي.وقال في لقاء مع قناة 14 الإسرائيلية، من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة مفادها أن قطر تدير قناة "الجزيرة"، التي تحرّض العالم العربي والإسلامي".وتابع: "قلنا إنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن مختطفينا، وأنا مسرور لأننا تمكنا من الإفراج عن عدد كبير منهم، وأريد إخراج البقية".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من قطر في تصريحاته: "أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد"، وفق قوله.وسبق لنتنياهو في العام الماضي 2024 أن انتقد دور قطر في محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، معتبرا أن ذلك ليس كافيا للضغط على "حماس"، مما أثار تحذيرات من الدوحة بأنها قد تعيد تقييم دورها في المفاوضات.
https://sarabic.ae/20250427/الدوحة-ترد-على-قضية-قطر-غيت-مع-إسرائيل-1099937449.html
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بنيامين نتنياهو, قطر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, قطر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو: حان الوقت لكي تتوقف قطر عن اللعب على كلا الجانبين في مفاوضات المحتجزين

21:00 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، قطر وهي إحدى الدول الثلاث التي تتوسط بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في محادثات الإفراج عن المحتجزين.
وكتب مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "إن إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وبعد فظائع السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عرّف رئيس الوزراء نتنياهو حرب الفداء بأنها حرب بين الحضارة والهمجية".
وتابع: "لقد حان الوقت لقطر لكي تتوقف عن التلاعب بالرأيين بخطابها المزدوج، وأن تقرر ما إذا كانت تقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية "حماس". ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم قطر في فبراير/ شباط 2025 بأنها تحرض العالم العربي والإسلامي.
وقال في لقاء مع قناة 14 الإسرائيلية، من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة مفادها أن قطر تدير قناة "الجزيرة"، التي تحرّض العالم العربي والإسلامي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
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وتابع: "قلنا إنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن مختطفينا، وأنا مسرور لأننا تمكنا من الإفراج عن عدد كبير منهم، وأريد إخراج البقية".
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من قطر في تصريحاته: "أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد"، وفق قوله.
وسبق لنتنياهو في العام الماضي 2024 أن انتقد دور قطر في محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، معتبرا أن ذلك ليس كافيا للضغط على "حماس"، مما أثار تحذيرات من الدوحة بأنها قد تعيد تقييم دورها في المفاوضات.
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