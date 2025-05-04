https://sarabic.ae/20250504/دراسة-تكشف-سر-وقوع-الرجال-ببراثن-الحب-قبل-النساء-1100155895.html

دراسة تكشف سر وقوع الرجال ببراثن الحب قبل النساء

دراسة تكشف سر وقوع الرجال ببراثن الحب قبل النساء

سبوتنيك عربي

قام فريق من الباحثين في أستراليا ونيوزيلندا، بفحص بيانات استطلاع رأي شمل 808 بالغين، تراوحت أعمار المشاركين بين 18 و25 عامًا، ووصفوا أنفسهم جميعًا بأنهم في... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T13:46+0000

2025-05-04T13:46+0000

2025-05-04T13:46+0000

مجتمع

منوعات

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وقال آدم بود، عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية من الجامعة الوطنية الأسترالية: "تشمل الدراسة 33 دولة مختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا".وأضاف: "نحن مهتمون بشكل خاص بمعرفة ما إذا كانت الهوية الجنسية يؤثر على حدوث الحب الرومانسي وتطوره والتعبير عنه".واتسمت الأسئلة المُستخدمة في الدراسة بالشمول، فقد غطت توقيت وكثافة الوقوع في الحب، وعدد مرات وقوع المشاركين في الحب، ومدى هوسهم بشركائهم، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت"، الناقل للدراسة.وفقًا للدراسة، يقع الرجال في الحب أكثر بقليل من النساء، لكنهم أقل التزاما، بينما تميل النساء لقضاء وقت أطول في التفكير المفرط في شريكهن، ويكن أكثر عاطفية في حبهن.ويقول بود: "هذه أول دراسة تبحث في الاختلافات بين النساء والرجال في تجربة الحب الرومانسي، باستخدام عينة كبيرة نسبيًا من مختلف الثقافات".ووجدت أيضا بعض النتائج المثيرة للاهتمام حول المساواة بين الجنسين، حيث كان من يعيشون في بلدان ذات مساواة أعلى يقعون في الحب بمعدلات أقل، ويظهرون التزاما أقل، ويكونون أقل هوسا بشركائهم، بشكل عام.وأضاف بود: "لا يزال الحب الرومانسي قيد البحث، نظرا لأهميته في تكوين الأسرة والعلاقات الرومانسية، وتأثيره على الثقافة، نريد مساعدة الناس على فهمه".قصة وفاء مذهلة لقط روسي تنتهي بعد 7 سنوات على قبر صاحبه... فيديو

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https://sarabic.ae/20250504/دراسة-تكشف-عن-ظاهرة-ليلية-شائعة-قد-تكشف-سرا-خطيرا-عن-صحتك-1100146585.html

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