https://sarabic.ae/20250504/نتنياهو-نطالب-بالضغط-على-قطر-التي-لها-تأثير-كبير-على-حركة-حماس---عاجل-1100159513.html
نتنياهو: نطالب بالضغط على قطر التي لها تأثير كبير على حركة حماس - عاجل
نتنياهو: نطالب بالضغط على قطر التي لها تأثير كبير على حركة حماس - عاجل
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب ممارسة الضغط على قطر التي لها تأثير كبير على حركة حماس، مضيفا: "الدوحة لا تستغل تأثيرها". 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T17:27+0000
2025-05-04T17:27+0000
2025-05-04T17:31+0000
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القدس - سبوتنيك. وتابع، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد: "لم نر تعاونا قطريا على أقل تقدير وهو ما كان يمكنه أن يقود إلى إنجاز صفقة تبادل"، مضيفا: "نطالب بالضغط ليس فقط على حماس بل أيضا على قطر".
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
نتنياهو: نطالب بالضغط على قطر التي لها تأثير كبير على حركة حماس - عاجل
17:27 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 17:31 GMT 04.05.2025)
يتبع
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب ممارسة الضغط على قطر التي لها تأثير كبير على حركة حماس، مضيفا: "الدوحة لا تستغل تأثيرها".
القدس - سبوتنيك. وتابع، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد: "لم نر تعاونا قطريا على أقل تقدير وهو ما كان يمكنه أن يقود إلى إنجاز صفقة تبادل"، مضيفا: "نطالب بالضغط ليس فقط على حماس بل أيضا على قطر".